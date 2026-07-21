Helis sollen Waldbrand aus der Luft löschen

40 Quadratmeter betroffen

Seitdem stehen 45 Mann von vier Feuerwehren im Einsatz. Auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums und des Bundesheers sowie eine Feuerwehrdrohne unterstützen im schwer zugängigen Gelände die Löscharbeiten. Aktuell ist eine Fläche von 40 Quadratmetern betroffen. „Es geht vorrangig um die Bekämpfung von Glutnestern – wir rechnen damit, dass der Einsatz noch am Dienstag beendet werden kann“, ist Schlüßlmayr optimistisch.