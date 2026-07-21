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Feuerwehren gefordert

Helis sollen Waldbrand aus der Luft löschen

Steiermark
21.07.2026 10:49
Auch ein Hubschrauber des Bundesheers unterstützt im Kampf gegen die Flammen.
Auch ein Hubschrauber des Bundesheers unterstützt im Kampf gegen die Flammen.(Bild: Feuerwehr Zauchen)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Wieder hält ein Waldbrand die Feuerwehren in der Steiermark auf Trab: Diesmal ist im Gemeindegebiet von Rottenmann (Bezirk Liezen) Feuer ausgebrochen. Seit Dienstagfrüh wird dort auch mit Hubschraubern gegen die Flammen gekämpft.

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Um 20.43 Uhr wurden am Montag die Feuerwehren alarmiert. In einem Walldgebiet im Rottenmanner Ortsteil Oppenberg war ein Feuer ausgebrochen. „Durch den starken Wind haben die Hubschrauber am Montag nicht fliegen können, deshalb haben wir dann Dienstagfrüh alle Systeme hochefahren“, sagt Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband Liezen.

40 Quadratmeter betroffen
Seitdem stehen 45 Mann von vier Feuerwehren im Einsatz. Auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums und des Bundesheers sowie eine Feuerwehrdrohne unterstützen im schwer zugängigen Gelände die Löscharbeiten. Aktuell ist eine Fläche von 40 Quadratmetern betroffen. „Es geht vorrangig um die Bekämpfung von Glutnestern – wir rechnen damit, dass der Einsatz noch am Dienstag beendet werden kann“, ist Schlüßlmayr optimistisch.

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