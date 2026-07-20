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Power-Bäuerin rät: „Trauts euch einfach drüber“

Steiermark
20.07.2026 17:18
Das Frühstück von Eva Schulz mit Blick auf die Kühe kommt bestens an
Das Frühstück von Eva Schulz mit Blick auf die Kühe kommt bestens an(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Sie sind klug, innovativ und weniger risikoreich als ihre männlichen Kollegen: Bereits 38 Prozent der steirischen Bauernhöfe liegen in der Hand von Frauen. Diese Woche lässt man sie hochleben. 

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„Sagen wir es einmal so: Ich würde immer wieder diesen Weg gehen. Aber es ist gut, dass man vorher nicht alles weiß, was auf einen zukommen kann,“ sagt die Steirerin Eva Schulz schmunzelnd. Die ihren beruflichen Weg in ganz anderen Gefilden begonnen hat, als Marketingexpertin in vielen Teilen der Welt unterwegs war. Bis sie zuhause in Nestelbach bei Graz einen Bauernhof aus dem Dornröschenschlaf küsste. Den sie mit ihrem Mann – einem Kärntner, den sie mit dem Versprechen, dass er seine drei Kühe mitbringen kann, in die Steiermark gelockt hat – führt. Und im Vollerwerb zu echter Blüte gebracht und zum Gästemagneten gemacht hat.

Mit den drei Töchtern und Ehemann aus dem Familienalbum
Mit den drei Töchtern und Ehemann aus dem Familienalbum(Bild: Sepp Pail)

Angefangen mit ein paar Kühen, hat die Power-Bäurin jetzt schon 140 unter ihren Fittichen, in Mutterkuhhaltung, wo das Kalberl bei der Mama bleiben darf. Im eigens gebauten Stall spüren die Tiere die Sonne, aber auch Regen und Schnee auf der Haut. Und Blicke.

Denn aus dem ersten Stock im Stall werden sie mit Entzücken bestaunt und beobachtet – da hat die pfiffige 37-Jährige nämlich ein buchstäblich „kuhles“ Café eröffnet. Das richtig gut ankommt. Samstag und Sonntag hat es vor allem für Frühstück geöffnet, da wird das Feinste, vom eigenen Fleisch bis zum selbstgebackenen Kuchen, aufgetischt.

Der Hofladen bietet viele Köstlichkeiten. Infos: vicha.at
Der Hofladen bietet viele Köstlichkeiten. Infos: vicha.at(Bild: Sepp Pail)

Eva Schulz hat ständig neue Ideen: Ein paar Hühner werden zu mehr Hühnern, denn „man hat ja schließlich den Platz“. Die mehr gelegten Eier führen zu selbstgemachten Nudeln, die im eigens eröffneten Hofladen weggehen wie die warmen Semmeln. Ein Teich diente zunächst der Bewässerung – jetzt tummeln sich darin auch Fische.Profitiert wird vom

enormen Netzwerk“Bäurinnen sind dafür bekannt, dass sie mutig und fleißig sind. Sie verblüffen oft mit neuen Geschäftsideen und haben ein unfehlbares G’spür für neue Märkte“, lobt Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer. Sie profitieren zudem von einem starken Frauennetzwerk, dem immerhin 30.000 Gleichgesinnte angehören. Und von Bildung: In den landwirtschaftsorientieren Schulen machen weibliche Schüler bis zu 51 Prozent aus.

Landesbäuerin Ursula Reiter, Bäuerinnen Eva Schulz, Maria Kamsker, Julia Flicker (v.li.) , die ...
Landesbäuerin Ursula Reiter, Bäuerinnen Eva Schulz, Maria Kamsker, Julia Flicker (v.li.) , die alle richtig viel drauf haben.(Bild: Christa Blümel)

Sie sind Unternehmerinnen, Rückgrat der Familie – und oft genug auch Gasgeberinnen. Wie Julia Flicker (30) aus St. Kathrein/O. – die in London arbeitete, der Liebe wegen aber später ins Almenland siedelte und mit ihrem neuen Leben zwischen Heukran und Motormäher jedes Klischee von der Landfrau hinter dem Herd nieder fährt. Sobald die Flitterwochen vorbei waren, musste sie sich schon mit schwerem Gerät auseinandersetzen – weil ihr Mann sich das Bein gebrochen hatte. Längst hat die zweifache Mutter die Maschinen im Griff und eine echte Leidenschaft dafür entwickelt. „Ich würde es nicht anders haben wollen.“

Zitat Icon

Bäuerinnen sind mutig, sehr fleißig, es erstaunt mich oft, welche Geschäftsideen sie entwickeln. Und sie punkten bei der Bildung.

Maria Pein, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer

Bild: Christian Jauschowetz

Das sind nur zwei Quereinsteigerinnen, die gemeinsam mit den anderen steirischen Bäurinnen diese Woche im Rampenlicht stehen. Denn die laufende „Woche der Land- und Forstwirtschaft“ hebt die starken Frauen der steirischen Höfe aufs Podest.

Nicht alles ist Gold – etliche haben auch noch mit Vorurteilen zu kämpfen, mit festgefahrenen Bahnen – aber Eva Schulz sagt deutlich: „Bäuerinnen waren immer schon tolle Frauen und Managerinnen, sie waren nur nicht so sichtbar wie heute.“ Sie rät: „Traut’s euch einfach drüber!“

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