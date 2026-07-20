Power-Bäuerin rät: „Trauts euch einfach drüber“

„Sagen wir es einmal so: Ich würde immer wieder diesen Weg gehen. Aber es ist gut, dass man vorher nicht alles weiß, was auf einen zukommen kann,“ sagt die Steirerin Eva Schulz schmunzelnd. Die ihren beruflichen Weg in ganz anderen Gefilden begonnen hat, als Marketingexpertin in vielen Teilen der Welt unterwegs war. Bis sie zuhause in Nestelbach bei Graz einen Bauernhof aus dem Dornröschenschlaf küsste. Den sie mit ihrem Mann – einem Kärntner, den sie mit dem Versprechen, dass er seine drei Kühe mitbringen kann, in die Steiermark gelockt hat – führt. Und im Vollerwerb zu echter Blüte gebracht und zum Gästemagneten gemacht hat.