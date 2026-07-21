Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jeder Achte betroffen

Wenn der Lebensmitteleinkauf zum Luxus wird

Niederösterreich
21.07.2026 13:00
Für viele wird der Einkauf von Lebensmitteln zunehmend zur finanziellen Herausforderung.
Für viele wird der Einkauf von Lebensmitteln zunehmend zur finanziellen Herausforderung.(Bild: Markus Hechenberger)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Für immer mehr Niederösterreicher wird der Einkauf von Lebensmitteln zur finanziellen Herausforderung. Gleichzeitig landen noch immer tonnenweise genusstaugliche Lebensmittel im Müll – ein Widerspruch, der nachdenklich macht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es klingt paradox: Während immer mehr Niederösterreicher auf Unterstützung beim Lebensmitteleinkauf angewiesen sind, werden gleichzeitig große Mengen genusstauglicher Lebensmittel weggeworfen. Genau auf diesen Widerspruch macht die ARGE „Soziale Lebensmittelgrundversorgung“ in Niederösterreich aufmerksam.

Jeder Achte ist betroffen
Rund 220.000 Niederösterreicher gelten mittlerweile als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern. Für viele wird der Einkauf von Lebensmitteln zunehmend zur finanziellen Herausforderung.

Zitat Icon

Seit 2020 hat sich die Zahl der Haushalte, die unsere 35 Ausgabestellen nutzen, nahezu verdoppelt.

Hannes Buxbaum, Rotes Kreuz

Die ARGE vereint das Rote Kreuz Niederösterreich, die Caritas St. Pölten, die Caritas Wien, die Volkshilfe Niederösterreich und die soogut-Sozialmärkte. Gemeinsam retten die Organisationen überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel aus Handel, Landwirtschaft und Produktion und geben sie an Menschen in schwierigen Lebenssituationen weiter.

„Seit 2020 hat sich die Zahl der Haushalte, die unsere 35 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel und drei Sozialläden nutzen, nahezu verdoppelt. Heute versorgen wir wöchentlich mehr als 20.700 Menschen in Niederösterreich“, sagt Rot-Kreuz-Landesdirektor Hannes Buxbaum.

Für die einen schon eine Art Luxus, für die anderen Müll...
Für die einen schon eine Art Luxus, für die anderen Müll...(Bild: Land schafft Leben)

60 Prozent mehr
Auch die übrigen Partner berichten von einer deutlich steigenden Nachfrage. Die Volkshilfe Niederösterreich betreut in ihren Sozialmärkten seit 2020 fast 60 Prozent mehr Menschen. Die Caritas St. Pölten hat ihr Angebot in den vergangenen fünf Jahren von einem auf sieben Sozialmärkte ausgebaut. Die soogut-Sozialmärkte betreiben mittlerweile 22 Standorte und retteten allein im Vorjahr rund 2,4 Millionen Kilogramm Lebensmittel.

Klimaschutz und konkrete Hilfe
Nach Ansicht der ARGE ist Lebensmittelrettung weit mehr als ein Beitrag zum Klimaschutz. Sie bedeute konkrete Hilfe für Menschen, deren finanzieller Spielraum immer kleiner werde, und schone gleichzeitig wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie und landwirtschaftliche Flächen.

Die Organisationen appellieren deshalb an Politik, Wirtschaft und Bevölkerung, bestehende Initiativen zur Lebensmittelrettung zu stärken und bewusster mit Lebensmitteln umzugehen. „Jeder kann durch gezieltes Einkaufen, richtige Lagerung und mehr Wertschätzung dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel im Müll landen und mehr Menschen davon profitieren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.07.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.621 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
144.984 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
135.058 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1069 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
936 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
693 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf