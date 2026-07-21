Wenn der Lebensmitteleinkauf zum Luxus wird

60 Prozent mehr

Auch die übrigen Partner berichten von einer deutlich steigenden Nachfrage. Die Volkshilfe Niederösterreich betreut in ihren Sozialmärkten seit 2020 fast 60 Prozent mehr Menschen. Die Caritas St. Pölten hat ihr Angebot in den vergangenen fünf Jahren von einem auf sieben Sozialmärkte ausgebaut. Die soogut-Sozialmärkte betreiben mittlerweile 22 Standorte und retteten allein im Vorjahr rund 2,4 Millionen Kilogramm Lebensmittel.