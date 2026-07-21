Wenn der Lebensmitteleinkauf zum Luxus wird

Für immer mehr Niederösterreicher wird der Einkauf von Lebensmitteln zur finanziellen Herausforderung. Gleichzeitig landen noch immer tonnenweise genusstaugliche Lebensmittel im Müll – ein Widerspruch, der nachdenklich macht.
Es klingt paradox: Während immer mehr Niederösterreicher auf Unterstützung beim Lebensmitteleinkauf angewiesen sind, werden gleichzeitig große Mengen genusstauglicher Lebensmittel weggeworfen. Genau auf diesen Widerspruch macht die ARGE „Soziale Lebensmittelgrundversorgung“ in Niederösterreich aufmerksam.
Jeder Achte ist betroffen
Rund 220.000 Niederösterreicher gelten mittlerweile als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern. Für viele wird der Einkauf von Lebensmitteln zunehmend zur finanziellen Herausforderung.
Seit 2020 hat sich die Zahl der Haushalte, die unsere 35 Ausgabestellen nutzen, nahezu verdoppelt.
Hannes Buxbaum, Rotes Kreuz
Die ARGE vereint das Rote Kreuz Niederösterreich, die Caritas St. Pölten, die Caritas Wien, die Volkshilfe Niederösterreich und die soogut-Sozialmärkte. Gemeinsam retten die Organisationen überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel aus Handel, Landwirtschaft und Produktion und geben sie an Menschen in schwierigen Lebenssituationen weiter.
„Seit 2020 hat sich die Zahl der Haushalte, die unsere 35 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel und drei Sozialläden nutzen, nahezu verdoppelt. Heute versorgen wir wöchentlich mehr als 20.700 Menschen in Niederösterreich“, sagt Rot-Kreuz-Landesdirektor Hannes Buxbaum.
60 Prozent mehr
Auch die übrigen Partner berichten von einer deutlich steigenden Nachfrage. Die Volkshilfe Niederösterreich betreut in ihren Sozialmärkten seit 2020 fast 60 Prozent mehr Menschen. Die Caritas St. Pölten hat ihr Angebot in den vergangenen fünf Jahren von einem auf sieben Sozialmärkte ausgebaut. Die soogut-Sozialmärkte betreiben mittlerweile 22 Standorte und retteten allein im Vorjahr rund 2,4 Millionen Kilogramm Lebensmittel.
Klimaschutz und konkrete Hilfe
Nach Ansicht der ARGE ist Lebensmittelrettung weit mehr als ein Beitrag zum Klimaschutz. Sie bedeute konkrete Hilfe für Menschen, deren finanzieller Spielraum immer kleiner werde, und schone gleichzeitig wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie und landwirtschaftliche Flächen.
Die Organisationen appellieren deshalb an Politik, Wirtschaft und Bevölkerung, bestehende Initiativen zur Lebensmittelrettung zu stärken und bewusster mit Lebensmitteln umzugehen. „Jeder kann durch gezieltes Einkaufen, richtige Lagerung und mehr Wertschätzung dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel im Müll landen und mehr Menschen davon profitieren.“
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