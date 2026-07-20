LIVE: Austrian Showdown! Schwärzler vs. Rodionov

A win and a loss for Austria at the ATP 250 tournament in Kitzbühel—all thanks to a red-white-red showdown in the first round in a single match! In the end, it was Jurij Rodionov who came out on top, defeating Joel Schwärzler 6-4, 6-2 to reach the Kitzbühel round of 16 for the second time overall, following his 2022 appearance.