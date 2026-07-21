Kulinarisches „zommsitzn“ beim Lienzer Sommerfest

Auch heuer veranstalten die Stadtgemeinde Lienz und der Tourismusverband Osttirol (TVBO) das beliebte Sommerfest. Drei Tage gibt es Musik, Kulinarik und vor allem viel Gemeinschaft.
„Zommsitzn. Zuahorchn. Zomm feian“ – so lautet das Motto des Sommerfestes in Lienz, das vom 7. bis zum 9. August in der Innenstadt für eine farbenfrohe Festmeile sorgt.
30 lokale Vereine sorgen gemeinsam mit den Veranstaltern auch heuer dafür, dass an einem verlängerten Wochenende für Besucher allen Alters und bei freiem Eintritt viel geboten wird. Der Erfolg der vergangenen Jahre zeige, wie gut das Fest ankommt, ist TVBO-Obmann Franz Theurl überzeugt: „In einer gelungenen Partnerschaft mit der Stadtgemeinde konnten wir im vergangenen Jahr fast 30.000 Gäste und Einheimische begeistern.“
Es trifft Tradition auf Moderne, Jung auf Alt. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.
BM Elisabeth Blanik
Bild: Charly Lair, Die Fotografen
Auch heuer gibt es für die Vereine die Chance, Geld für die Nachwuchsarbeit zu sammeln. Für BM Elisabeth Blanik ist das Event mehr als nur ein klassisches Sommerfest: „Es trifft Tradition auf Moderne, Jung auf Alt. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.“
Knapp 60 Bands, DJs und Musikkapellen sowie die vielen Gastronomiestände werden für viel Abwechslung und Stimmung sorgen. Wie in den Vorjahren gibt es auch heuer wieder acht Bühnen, verteilt in der Innenstadt. Neu sind zwei besondere Attraktionen für Kinder: So werden etwa eine nostalgische Eisenbahn und ein Karussell die Augen der Kleinsten zum Leuchten bringen.
Alle Infos sowie das genaue Programm unter osttirol.com.
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