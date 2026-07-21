Kulinarisches „zommsitzn“ beim Lienzer Sommerfest

Knapp 60 Bands, DJs und Musikkapellen sowie die vielen Gastronomiestände werden für viel Abwechslung und Stimmung sorgen. Wie in den Vorjahren gibt es auch heuer wieder acht Bühnen, verteilt in der Innenstadt. Neu sind zwei besondere Attraktionen für Kinder: So werden etwa eine nostalgische Eisenbahn und ein Karussell die Augen der Kleinsten zum Leuchten bringen.