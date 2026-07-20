Chamber President Now Urges Ruck to Resign

Schultz: “Regaining Trust”

“We are in the midst of a reform process aimed at gradually regaining the trust that was squandered in the past. For this reason, Walter Ruck’s statements struck me all the more, as they in no way correspond to our worldview or our culture of decision-making. I am convinced that Walter Ruck has become aware of the implications of his remarks and wants to prevent further damage to the Chamber of Commerce,” said the president. She therefore expects Ruck to take the “right steps.”