Following Criticism of the Chancellor
Chamber President Now Urges Ruck to Resign
Following Chancellor Christian Stocker, Chamber of Commerce President Martha Schultz is now also distancing herself from Vienna Regional Chamber President Walter Ruck. She assumes “that he will take the right steps.”
As is well known, it all began with a stilt walk at the Schweizerhaus, then the opposition pounced, and it could ultimately end in a shambles for the ÖVP. The transcripts of conversations obtained by the “Krone,” in which Vienna Chamber of Commerce President Walter Ruck is said to have described how he arranged top positions in the city, are dominating domestic politics. The recordings documented political horse-trading and Ruck’s questionable view of women. On Monday, Chancellor Christian Stocker therefore voiced criticism—and announced his intention to investigate the matter, with appropriate consequences if warranted.
That same day, the Chamber of Commerce also took a firm stance. President Martha Schultz, who has already taken decisive action within the chamber several times during her short tenure, is now even indirectly urging Ruck to resign.
Schultz: “Regaining Trust”
“We are in the midst of a reform process aimed at gradually regaining the trust that was squandered in the past. For this reason, Walter Ruck’s statements struck me all the more, as they in no way correspond to our worldview or our culture of decision-making. I am convinced that Walter Ruck has become aware of the implications of his remarks and wants to prevent further damage to the Chamber of Commerce,” said the president. She therefore expects Ruck to take the “right steps.”
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