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Conference League

LIVE: Rapid and Austria Learn Their Qualifying Opponents

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20.07.2026 13:33
Who will make it to the group stage of the Conference League?
Who will make it to the group stage of the Conference League?(Bild: AFP/APA/Sergei GAPON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

If Austria Vienna defeats Liepaja, the Violets will face the winner of the match between AEK Larnaca (Cyprus) and Beitar Jerusalem FC (Israel) in Round 3. If SK Rapid advances past Santa Coloma, they would face the winner of the match between Paide Linnameeskond (Estonia) and Zira FK (Azerbaijan).

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With AEK Larnaca and Beitar Jerusalem, Austria did not draw easy opponents—even though they managed to avoid giants like SC Braga and Panathinaikos. Larnaca finished last season in second place in the Cypriot league. Beitar Jerusalem also finished as runner-up in Israel’s top division.

Manageable Opponents for Rapid
SK Rapid has drawn a more favorable matchup. Paide Linnameeskond currently sits in second place in the Estonian league. Zira FK finished last season in fifth place in Azerbaijan.

First, however, both Vienna clubs must win their second-round matches. Rapid will face Santa Coloma from Andorra, while Austria will take on Liepaja from Latvia. We hope you enjoy the draw!

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