They were still trying to put it out
Two Young Residents Injured in Shed Fire
On Sunday, two young residents discovered a fire in a shed not far from their home in Upper Austria. Their attempts to put out the fire were unsuccessful, however, and it took 110 firefighters to contain the flames. The flames spread nonetheless, and the intense heat caused extensive damage.
For reasons unknown at this time, a fire broke out around 5:40 p.m. on Sunday in Pfaffstätt in a storage shed next to a house. Two residents of the house, a 22-year-old Romanian man and a 21-year-old Romanian woman, discovered the fire and tried to put it out.
Extensive Damage
However, their attempts to extinguish the fire were unsuccessful, and the fire spread to the directly adjacent garage of the neighboring house as well as to a third garage right next to it. The intense heat also caused significant damage to the facades of two houses.
Both Residents Injured
The fire was brought under control and completely extinguished by the fire department, which deployed approximately 110 firefighters, allowing the “all clear” to be given at approximately 8:10 p.m. The two Romanian men sustained injuries of an unspecified severity during the firefighting efforts and were taken to the hospital in Braunau am Inn.
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