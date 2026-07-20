Path in the Europa League
LIVE: Draw! Salzburg Finds Out Its Qualifying Opponent
Red Bull Salzburg will face the winner of the match between HNK Hajduk Split (Croatia) and Pafos FC (Cyprus) in the third round of Europa League qualifying. The draw also has a potential opponent lined up for Sturm Graz should they fail to advance past Heart of Midlothian (Scotland) in the Champions League qualifiers.
Here’s the live ticker to catch up on:
The winner of Hammarby IF (SWE) vs. RSC Anderlecht (BEL), the winner of Tromsø IL (NOR) vs. FC Hradec Králové (CZE), or Jagiellonia Białystok (POL) were all potential opponents. In the end, Salzburg was drawn against the winner of the match between HNK Hajduk Split (CRO) and Pafos FC (CYP). The first leg will be an away game.
There’s also an interesting aspect of this draw for Sturm Graz. If the Styrian side were to be eliminated by Heart of Midlothian (Scotland) in the second qualifying round of the Champions League, they would enter the third qualifying round of the Europa League.
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