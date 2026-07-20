Provisorisches Gymnasium bekommt bald fixen Platz

Zukunft des katholischen Privatgymnasiums in Klosterneuburg ist gesichert. Im „Pionierviertel“ entsteht ein neuer Bildungscampus.
Von Beginn an hat sich das 2019 gegründete Privatgymnasium der Schulstiftung der Erzdiözese Wien in Klosterneuburg großer Beliebtheit erfreut. Die Plätze für 300 Schüler waren seither jedes Jahr ausgebucht. Untergebracht ist die Bildungseinrichtung in einem Provisorium neben dem Essl-Museum. Doch diese „Übergangsunterkunft“ hat jetzt ein Ablaufdatum.
Übersiedlung Im Herbst 2030
Denn Erzdiözese, Bildungsministerium, Land und das Stift Klosterneuburg als Grundeigentümerhaben beschlossen, der Schule einen dauerhaften Standort zu geben. Ab dem Herbst 2030 soll der Unterricht am neuen Bildungscampus im Stadterweiterungsgebiet „Pionierviertel“ stattfinden, wo die Stadt zudem einen Kindergarten sowie eine Volks-, eine Sonder- und eine Mittelschule errichten wird.
Der Unterrichtsschwerpunkt am neuen Standort für 24 Klassen ausgelegten des Gymnasiums wird weiterhin auf den sogenannten MINT-Fächern liegen. Künftig ist aber auch ein Sport-Schwerpunkt vorgesehen.
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