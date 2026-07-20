Provisorisches Gymnasium bekommt bald fixen Platz

Übersiedlung Im Herbst 2030

Denn Erzdiözese, Bildungsministerium, Land und das Stift Klosterneuburg als Grundeigentümerhaben beschlossen, der Schule einen dauerhaften Standort zu geben. Ab dem Herbst 2030 soll der Unterricht am neuen Bildungscampus im Stadterweiterungsgebiet „Pionierviertel“ stattfinden, wo die Stadt zudem einen Kindergarten sowie eine Volks-, eine Sonder- und eine Mittelschule errichten wird.