Heute häufig sonnig

Hinter einer Kaltfront gelangt vorübergehend trockenere Luft nach Mitteleuropa, zur Wochenmitte nähern sich aus Nordwesten weitere schwache Fronten. Von Beginn an scheint häufig die Sonne, ein paar durchziehende Wolkenfelder sowie Quellwolken bleiben meist harmlos. Lediglich vom Alpenostrand bis ins Mittel- und Südburgenland bilden sich lokale Schauer oder Gewitter.