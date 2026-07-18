Pkw gegen Motorrad: 60-Jähriger schwer verletzt

Samstagmittag gegen 12.30 wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der L316 bei Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Eine 48-Jährige dürfte ihren Pkw auf der Straße gewendet und dabei den Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision des Motorrades mit der linken Seite des Fahrzeugs.