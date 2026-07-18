Pkw gegen Motorrad: 60-Jähriger schwer verletzt

Am Samstag kam es auf der L316 im Bezirk Graz-Umgebung zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 60-jährige Biker wurde dabei schwer verletzt.
Samstagmittag gegen 12.30 wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der L316 bei Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Eine 48-Jährige dürfte ihren Pkw auf der Straße gewendet und dabei den Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision des Motorrades mit der linken Seite des Fahrzeugs.
Der 60-jährige Motorradfahrer kam dabei zu Sturz und erlitt eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel. Die Pkw-Lenkerin und ihre 17-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Graz geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.