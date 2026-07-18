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Helikopter im Einsatz

Pkw gegen Motorrad: 60-Jähriger schwer verletzt

Steiermark
18.07.2026 20:41
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstag kam es auf der L316 im Bezirk Graz-Umgebung zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 60-jährige Biker wurde dabei schwer verletzt. 

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Samstagmittag gegen 12.30 wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der L316 bei Sankt Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert. Eine 48-Jährige dürfte ihren Pkw auf der Straße gewendet und dabei den Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision des Motorrades mit der linken Seite des Fahrzeugs.

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Der 60-jährige Motorradfahrer kam dabei zu Sturz und erlitt eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel. Die Pkw-Lenkerin und ihre 17-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Graz geflogen.

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