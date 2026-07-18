Mann bei Arbeiten mit Holzspalter schwer verletzt

Ein 54-Jähriger aus dem Pitztal musste Samstagnachmittag in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Der Mann hatte sich bei Arbeiten mit einem Holzspaltgerät in seinem Garten schwere Verletzungen zugezogen.
Der Unfall ereignete sich Samstag gegen 13 Uhr in Arzl im Pitztal. Der 54-Jährige hob in seinem Garten einen schweren Holzklotz auf den Ablagetisch des Spaltgerätes und betätigte dann das Fußpedal, wodurch die Maschine in Gang gesetzt wurde.
„In der Folge senkte sich der Spaltkeil und dem Mann wurden an beiden Händen jeweils den Mittel- und Ringfinger zwischen Holzklotz und Ablagetisch eingeklemmt“, erläutert die Polizei den Unfallhergang. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
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