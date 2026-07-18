Mann bei Arbeiten mit Holzspalter schwer verletzt

„In der Folge senkte sich der Spaltkeil und dem Mann wurden an beiden Händen jeweils den Mittel- und Ringfinger zwischen Holzklotz und Ablagetisch eingeklemmt“, erläutert die Polizei den Unfallhergang. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.