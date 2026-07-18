“Ghost Car” Dragged Elderly Woman Into a Stream Bed

On Saturday at around 7:55 a.m., an 80-year-old woman was on her way to deliver an invitation to an acquaintance. After her acquaintance drove toward her, both women stopped their cars on a downhill road in the Neukirchen area, within the Altmünster municipal boundaries. The 80-year-old applied the parking brake, put the car in neutral, and got out.



The elderly woman sustained only minor injuries

Suddenly, the vehicle began to roll backward slightly. While trying to stop the car, the woman was dragged into an adjacent stream bed. She sustained minor injuries and was taken to the Salzkammergut Klinikum Gmunden for outpatient treatment. The vehicle was recovered by the Reindlmühl, Neukirchen, and Altmünster fire departments.