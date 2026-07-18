Farmer Injured
Transported to Helicopter on Tractor’s Front Loader
In the Mühlviertel region, people aren’t just hardworking—they’re also creative: A 66-year-old farmer, who had a branch fall on his lower leg while doing forestry work, was transported to the rescue helicopter on the back of his tractor’s front loader.
A 66-year-old man from Tragwein was working alone in his forest near his home on Saturday. To remove the previously felled tree from the forest, he attached the winch to the tree and cut off several branches with a chainsaw. While cutting the branches, one fell onto his right lower leg, leaving the man unable to stand up.
He called for help and alerted his son-in-law himself
He called emergency services and his 30-year-old son-in-law himself. The 66-year-old sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving first aid, was flown by emergency medical helicopter to the trauma center in Linz. Before that, the Mistlberg Fire Department had to rescue the man from the wooded area and transport him to the helicopter on the front end of a tractor.
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