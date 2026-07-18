Kerr Sets World Record in the Mile in London!

Victories went to, among others, Kayinsola Ajayi (NGR/9.84 seconds) in the men’s 100-meter dash, Rai Benjamin (USA/44.05), in the men’s 110-meter hurdles Ja’Kobe Tharp (USA/12.89), in the men’s 400-meter hurdles Karsten Warholm (NOR/46.61), as well as Julien Alfred (LCA/21.66) in the women’s 200 meters and Malaika Mihambo (GER/7.05 m) in the long jump.