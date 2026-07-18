Duplantis Defeated
Kerr Sets World Record in the Mile in London!
Local hero Josh Kerr provided the highlight of Saturday’s Diamond League meet in London!
The 28-year-old lived up to his announcement from March 28 and set a world record in the non-Olympic mile (1,609 m). With a time of 3:42.66, he beat the nearly 27-year-old world record set by Moroccan Hicham El Guerrouj (3:43.13) and secured the $50,000 bonus.
Disappointment for Duplantis
Pole vaulter Armand Duplantis, meanwhile, suffered his second loss of the season. The two-time Olympic champion from Sweden finished second behind American Sam Kendricks. All three—including third-place finisher Kurtis Marschall of Australia—cleared 5.95 meters. Duplantis opted not to take his sixth and final attempt due to thigh problems.
Victories went to, among others, Kayinsola Ajayi (NGR/9.84 seconds) in the men’s 100-meter dash, Rai Benjamin (USA/44.05), in the men’s 110-meter hurdles Ja’Kobe Tharp (USA/12.89), in the men’s 400-meter hurdles Karsten Warholm (NOR/46.61), as well as Julien Alfred (LCA/21.66) in the women’s 200 meters and Malaika Mihambo (GER/7.05 m) in the long jump.
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