Kurze Alkofahrt
Betrunkene Frau rast mit Boot gegen Rialto-Brücke
Eine 20-Jährige hat in Venedig ein Boot gestohlen und ist mit diesem in die Rialto-Brücke gerast. Sie soll betrunken gewesen sein. Zeugen filmten den Vorfall mit.
Wie auf den Aufnahmen zu sehen ist, kletterte die Frau in einem unbeobachteten Moment auf ein Boot, das mit Postpaketen beladen war. Sie startete den Motor und brauste den Canal Grande in Richtung Markusplatz davon.
Sehen Sie hier das Video:
Pakete gingen über Bord
Ihr „Ausflug“ endete jedoch nach kurzer Zeit. Als offenbar ungeübte Möchtegern-Kapitänin krachte sie laut „Rebupplica“ mit dem Boot gegen eine Balustrade der Rialto-Brücke. Mehrere Pakete gingen dabei über Bord.
Danach versuchte die Betrunkene zu türmen - doch die Flucht endete wiederum nur wenige Minuten später. Die 20-Jährige wurde festgenommen. Mit welcher Strafe die Frau nun zu rechnen hat, ist unbekannt. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand, die Brüstung wurde beschädigt.
