Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In allen Schichten

Kokain-Boom in der Steiermark ebbt nicht ab

Steiermark
18.07.2026 16:00
Kokain ist heute günstiger zu haben als noch vor einigen Jahren und zugleich auch reiner und ...
Kokain ist heute günstiger zu haben als noch vor einigen Jahren und zugleich auch reiner und stärker.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Aktueller Drogenbericht zeigt, dass „Koks“ in der Steiermark quer durch alle Schichten verbreitet ist und die Nachfrage weiter steigt. Kriminelle Netzwerke dahinter florieren. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Grenzübergang Spielfeld fanden Polizisten im November vergangenen Jahres achteinhalb Kilo Cannabis sowie 110 Gramm Kokain im Kofferraum eines Slowenen, der nach Österreich einreisen wollte. Wie sich im Zuge weiterer Ermittlungen herausstellen sollte, war der Mann Mitglied eines straff organisierten Balkan-Drogenclans. Ihm konnten die Einfuhr und Weitergabe von insgesamt zumindest 240 Kilo Cannabis und zehn Kilo Kokain im Raum Graz nachgewiesen werden – alleine im Zeitraum von zwei Monaten.

Dieser Fall ist gleich für mehrere Entwicklungen beispielhaft, die der aktuell vom Bundeskriminalamt vorgelegte Drogenbericht aufzeigt (wir haben über ihn berichtet). Während die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz mehr oder weniger auf gleichem Niveau geblieben sind und Cannabis in Österreich nach wie vor Droge Nummer eins ist, sticht vor allem der Aufschwung „harter“ Drogen, allen voran Kokain, hervor.

Kokain ist deutlich billiger und reiner geworden
Demnach wurden in der Steiermark im Vorjahr elf Kilo Koks sichergestellt, im Vorjahresvergleich ein Plus von fast 240 Prozent (siehe Grafik unterhalb). Nun können hier zwar große Einzelfunde mitspielen und die Zahlen nach oben schnellen lassen, dennoch ist im Bericht davon zu lesen, dass in der Steiermark insbesondere Kokain mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten verbreitet ist und Konsumenten auch immer jünger werden.

(Bild: Krone KREATIV)

Die einstige Schickeria-Droge ist heute schon wesentlich günstiger zu haben, während zugleich aber der Reinheitsgehalt deutlich höher und der Stoff somit viel stärker ist. Der zunehmende Kokainkonsum, insbesondere auch bei Jugendlichen, sei als „gesamtgesellschaftlich relevantes Problem“ zu bewerten, ist im Steiermark-Teil des Drogenberichts zu lesen.

Auch bei Heroin, dem man eigentlich seit Jahren einen Rückgang vorhersagt, gab es in der Grünen Mark wieder mehr Sicherstellungen. Eine gute Nachricht ist hingegen, dass hierzulande weiterhin kein Fentanyl, das alleine in den USA jährlich Zehntausende Todesopfer fordert, gefunden wurde.

Slowenien als Drogen-Drehscheibe
Wie kommt nun das ganze „Gift“ in die Steiermark? Die großen Fische dahinter sind laut Drogenbericht vorwiegend gut organisierte Tätergruppen am Westbalkan. Zudem gewinnt Slowenien immer mehr an Bedeutung, quasi als Schnittstelle zwischen Balkan-Mafia und Abnahmeländern in Westeuropa. Die Kommunikation findet fast ausschließlich über Messenger-Dienste und soziale Medien statt.

Lesen Sie auch:
Ein Prozent des BIP:
Drogen für Dealer so lukrativ wie selten zuvor
16.07.2026

Besonders in Graz kam es im vergangenen Jahr laut Bericht vermehrt zu roher Gewalt zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Vor allem syrische und afghanische Täter seien bei Suchtgiftübergaben immer wieder bewaffnet und gewaltbereit aufgetreten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
143.776 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
128.467 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Österreich
Gewitterzellen nahmen Österreich ins Visier
95.541 mal gelesen
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1287 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1143 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1063 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf