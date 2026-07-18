Kokain-Boom in der Steiermark ebbt nicht ab

Kokain ist deutlich billiger und reiner geworden

Demnach wurden in der Steiermark im Vorjahr elf Kilo Koks sichergestellt, im Vorjahresvergleich ein Plus von fast 240 Prozent (siehe Grafik unterhalb). Nun können hier zwar große Einzelfunde mitspielen und die Zahlen nach oben schnellen lassen, dennoch ist im Bericht davon zu lesen, dass in der Steiermark insbesondere Kokain mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten verbreitet ist und Konsumenten auch immer jünger werden.