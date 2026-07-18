Burning Garden Shed
Owner Tried to Put Out the Fire with a Garden Hose
It was a shocking night on Saturday for a 55-year-old man from Micheldorf (Upper Austria). Around 3:10 a.m., he noticed that his garden shed had caught fire. The man initially tried to put out the fire himself with a garden hose, but ultimately had to call the fire department.
A 55-year-old man from Micheldorf noticed around 3:10 a.m. on Saturday that his garden shed had caught fire. The man initially tried to put out the fire himself using a fire extinguisher and the garden hose, but was unsuccessful. He then called the fire department. The Micheldorf Fire Department responded with 31 firefighters.
The exact cause of the fire and the extent of the damage are currently unknown. According to the owner, there were several electronic devices in the garden shed, though none of them were turned on.
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