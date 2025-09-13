„Anteilnahme in schwerer Zeit hat viel bedeutet“

Zurück blieb die Tochter, völlig gebrochen – aber dennoch mit dem eisernen Willen: „Ich möchte den Hof meiner Familie in die nächste Generation führen.“ Eine überaus herausfordernde Aufgabe, die sogar das Vater-Tochter-Duo oft überbelastete; und nun steht die junge Steirerin auch noch allein da. Selbst das Geld fürs Begräbnis fehlte, denn das Milchkonto war eingefroren.