Woman Seriously Injured
Two Men Killed in Accident on the Westautobahn
Two men died early Saturday morning in a serious traffic accident on the Westautobahn (A1) in the Amstetten district (Lower Austria). A woman suffered serious injuries and was airlifted to a hospital in Linz.
Shortly before 7 a.m., the car crashed into a guardrail in the town of Oed. The guardrail then pierced through the car. Two men were killed in the accident, and a woman was seriously injured. Several emergency vehicles, fire departments, the police, and the Christophorus 15 emergency medical helicopter were on the scene; the helicopter transported the injured woman to a hospital in Linz.
14-kilometer traffic jam
Following the accident, the affected section of the A1 was closed for recovery operations. According to the ÖAMTC, a traffic jam approximately 14 kilometers long formed. However, vehicles were able to pass the accident site using a single lane.
The cause of the accident is not yet known.
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