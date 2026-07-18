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Woman Seriously Injured

Two Men Killed in Accident on the Westautobahn

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18.07.2026 08:17
Two men died early Saturday morning in a serious traffic accident on the Westautobahn in Lower ...
Two men died early Saturday morning in a serious traffic accident on the Westautobahn in Lower Austria (stock photo).(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von krone.at

Two men died early Saturday morning in a serious traffic accident on the Westautobahn (A1) in the Amstetten district (Lower Austria). A woman suffered serious injuries and was airlifted to a hospital in Linz.

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Shortly before 7 a.m., the car crashed into a guardrail in the town of Oed. The guardrail then pierced through the car. Two men were killed in the accident, and a woman was seriously injured. Several emergency vehicles, fire departments, the police, and the Christophorus 15 emergency medical helicopter were on the scene; the helicopter transported the injured woman to a hospital in Linz.

14-kilometer traffic jam
Following the accident, the affected section of the A1 was closed for recovery operations. According to the ÖAMTC, a traffic jam approximately 14 kilometers long formed. However, vehicles were able to pass the accident site using a single lane.

The cause of the accident is not yet known.

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