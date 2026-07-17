Emergency button pressed
Paramedics Rescued Woman from Smoke-Filled Apartment
An 84-year-old woman was trying to boil water in her kitchen in Neuhofen an der Krems, Upper Austria, when she fell asleep. When she woke up, the kitchen and living room were already filled with thick smoke. Pressing the button on her emergency bracelet alerted paramedics, who arrived quickly on the scene and brought the elderly woman out of the danger zone. She was taken to the hospital with suspected smoke inhalation.
A fire broke out in a single-family home on Friday afternoon in Neuhofen an der Krems. During an initial interview with the police, the 84-year-old resident stated that she had intended to heat water on the electric stove in her kitchen.
She then fell asleep in the adjacent living room and was awakened around 3:20 p.m. by the crackling sound of the fire coming from the kitchen. The living room was already heavily filled with smoke, which is why the woman activated the emergency call button on her wristband.
Smoke-Filled Apartment
When the ambulance arrived, the 84-year-old was still inside the heavily smoke-filled home, whereupon she was rescued by the paramedics. The fire department was able to quickly extinguish the flames, de-energize the electrical appliances destroyed by the fire, and ventilate the house to make it safe to re-enter.
The 84-year-old woman was admitted to Wels-Grieskirchen Hospital with suspected smoke inhalation.
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