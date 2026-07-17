Paramedics Rescued Woman from Smoke-Filled Apartment

An 84-year-old woman was trying to boil water in her kitchen in Neuhofen an der Krems, Upper Austria, when she fell asleep. When she woke up, the kitchen and living room were already filled with thick smoke. Pressing the button on her emergency bracelet alerted paramedics, who arrived quickly on the scene and brought the elderly woman out of the danger zone. She was taken to the hospital with suspected smoke inhalation.