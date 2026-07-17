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Family Found Him

Farmer (46) Trampled to Death by Herd of Cattle

Nachrichten
17.07.2026 18:34
Stock photo
Stock photo(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

A tragic accident occurred on Friday morning in the Hartberg-Fürstenfeld district of Styria: A herd of cattle attacked a 46-year-old farmer; his family found him dead. It was too late to save him.

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Around 7 a.m., the 46-year-old left the family home in Buch-St. Magdalena to go to his pasture, where calves and a breeding bull were grazing. When he hadn’t returned after about two hours, his family grew concerned and set out to look for him.

Man Found Dead in the Woods
Upon arriving at the scene, they were met with a shocking discovery: they found him lifeless in a wooded area adjacent to the pasture. Attempts at resuscitation were unsuccessful. Judging by the evidence at the scene, the farmer appears to have been fatally injured by the herd of cattle.

Autopsy Ordered
There is currently no evidence of foul play. Nevertheless, the Graz District Attorney’s Office ordered a forensic autopsy to clarify the exact circumstances of the tragic accident.

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