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Doppelter Nutzen

Junge ohne Ausbildung schnuppern Baustellen-Luft

Niederösterreich
18.07.2026 09:00
Erfahrene Profis zeigen bei dem Projekt in St. Pölten die Handgriffe am Bau vor
Erfahrene Profis zeigen bei dem Projekt in St. Pölten die Handgriffe am Bau vor(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im Frühjahr wurde in St. Pölten ein Bauprojekt in Angriff genommen, das zweifachen Nutzen bringt. Menschen ohne Dach über dem Kopf erhalten  Wohnraum. Und Jugendliche ohne Ausbildung sammeln erste Erfahrungen am Bau. Seit dem Start ist viel weitergegangen.

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Sechs Unterkünfte für Menschen in Wohnungsnot entstehen in der Daniel-Gran-Straße in St. Pölten. Ein renovierungsbedürftiges Haus wird generalsaniert und erweitert. Das Besondere daran: Bei dem Projekt können junge Menschen ohne Lehrabschluss praktische Erfahrung auf einer Baustelle sammeln.

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Haus aufgestockt
Seit dem Baustart im Februar ist viel weitergegangen. Nach der Aufstockung gab es im Mai die Gleichenfeier. Zudem ist mittlerweile das neue Dach fertig, und auch die PV-Anlage ist installiert. Durch die Aufstockung entsteht zusätzlich Platz, sodass der Verein Wohnen hier Menschen ohne Dach über dem Kopf statt vier künftig sechs Wohnungen mit Größen von 41 bis 55 Quadratmetern anbieten kann. „Damit erhalten Menschen in schwierigen Situationen neue Perspektiven“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Überzeugten sich vor Ort vom Bau- fortschritt: Teschl- Hofmeister (Mitte) mit Patricia Grünauer ...
Überzeugten sich vor Ort vom Bau- fortschritt: Teschl- Hofmeister (Mitte) mit Patricia Grünauer vom Verein Wohnen sowie Peter Naurauter vom Land.(Bild: NLK KHITTL)

Chancen auf Job
Das Projekt in der Daniel-Gran-Straße hat einen weiteren „sozialen“ Nutzen. Unterstützt werden die Bauarbeiten durch die GESA (Tochtergesellschaft des Vereins) wo sich Jugendliche ohne Ausbildung in Handwerksberufen qualifizieren und so ihre Chancen auf einen Job verbessern. Sie beginnen jetzt mit Innenausbau und Installationen.

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