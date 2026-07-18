Junge ohne Ausbildung schnuppern Baustellen-Luft

Haus aufgestockt

Seit dem Baustart im Februar ist viel weitergegangen. Nach der Aufstockung gab es im Mai die Gleichenfeier. Zudem ist mittlerweile das neue Dach fertig, und auch die PV-Anlage ist installiert. Durch die Aufstockung entsteht zusätzlich Platz, sodass der Verein Wohnen hier Menschen ohne Dach über dem Kopf statt vier künftig sechs Wohnungen mit Größen von 41 bis 55 Quadratmetern anbieten kann. „Damit erhalten Menschen in schwierigen Situationen neue Perspektiven“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.