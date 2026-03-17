Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Initiative unterstützt

Neuer Raum für Wohnungslose von Arbeitslosen

Niederösterreich
17.03.2026 05:00
Grünauer (li.) mit Michelle Schiller und Jan Götzinger (beide Gesa) und Teschl-Hofmeister.
Grünauer (li.) mit Michelle Schiller und Jan Götzinger (beide Gesa) und Teschl-Hofmeister.(Bild: NLK Pfeiffer)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Das Bauprojekt des Vereins Wohnen schafft Abhilfe bei Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Ein Haus in St. Pölten wird dabei generalsaniert und modern ausgebaut.

0 Kommentare

Arbeitslose schaffen Wohnraum für Wohnungslose: Mit dieser Initiative wird derzeit ein Wohnbau im Herzen der Landeshauptstadt generalsaniert. Das betreffende Haus in der Daniel-Gran-Straße gehört dem Verein Wohnen und wird um einen dritten Stock erweitert. Damit stehen künftig sechs moderne Wohnungen (statt bisher vier) mit einer Wohnfläche zwischen 41 und 55 Quadratmetern zur Verfügung, die historische Fassade bleibt erhalten. Im Fokus stehen dabei Energieeffizienz, soziale Verantwortung und langfristig leistbare Mietpreise.

Über Wohnbauförderung finanziert
Finanziert werden die Um- und Ausbauten durch Mittel der Wohnbau- förderung des Landes Niederösterreich, ebenso wie auch das Projekt Erstberatung und Wohnassistenz. Tatkräftige Unterstützung bei den Umbauarbeiten kommt von der Gemeinnützigen Sanierungs- und Beschäftigungs GmbH (Gesa), wo junge Menschen ohne Lehre vom Arbeitsmarktservice vermittelt werden und über das Programm „Fit im Handwerk“ eine Teilqualifizierung in unterschiedlichen Handwerksberufen erhalten.

Zitat Icon

Der Verein Wohnen ist ein Lichtblick für Menschen in Wohnungsnot. Sie geben Stabilität und Sicherheit.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

„Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Durch die Wohnbauförderung können wir Menschen gut leistbaren Wohnraum in unseren Übergangswohnungen zur Verfügung stellen und ermöglichen somit eine raschere finanzielle Stabilisierung in Notsituationen. Gleichzeitig erhalten junge Menschen die Chance, für den Arbeitsmarkt Erfahrungen zu sammeln und sich zu empfehlen“, erklärt Patricia Grünauer, Geschäftsführerin des Vereins Wohnen. Der Baustart markiere einen wichtigen Schritt in der nachhaltigen Entwicklung der Wohnprojekte.

Sicherheit für leistbaren Wohnraum
„Der Verein Wohnen bietet Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, ein neues leistbares Zuhause und gezielte Beratung und Begleitung. Mit diesem Projekt setzen wir gemeinsam einen weiteren wichtigen Schritt, um Menschen Stabilität und Sicherheit mit leistbarem Wohnraum zu geben“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.091 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
128.179 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.186 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1360 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf