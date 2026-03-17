Neuer Raum für Wohnungslose von Arbeitslosen

Arbeitslose schaffen Wohnraum für Wohnungslose: Mit dieser Initiative wird derzeit ein Wohnbau im Herzen der Landeshauptstadt generalsaniert. Das betreffende Haus in der Daniel-Gran-Straße gehört dem Verein Wohnen und wird um einen dritten Stock erweitert. Damit stehen künftig sechs moderne Wohnungen (statt bisher vier) mit einer Wohnfläche zwischen 41 und 55 Quadratmetern zur Verfügung, die historische Fassade bleibt erhalten. Im Fokus stehen dabei Energieeffizienz, soziale Verantwortung und langfristig leistbare Mietpreise.