Neuer Raum für Wohnungslose von Arbeitslosen

Das Bauprojekt des Vereins Wohnen schafft Abhilfe bei Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Ein Haus in St. Pölten wird dabei generalsaniert und modern ausgebaut.
Arbeitslose schaffen Wohnraum für Wohnungslose: Mit dieser Initiative wird derzeit ein Wohnbau im Herzen der Landeshauptstadt generalsaniert. Das betreffende Haus in der Daniel-Gran-Straße gehört dem Verein Wohnen und wird um einen dritten Stock erweitert. Damit stehen künftig sechs moderne Wohnungen (statt bisher vier) mit einer Wohnfläche zwischen 41 und 55 Quadratmetern zur Verfügung, die historische Fassade bleibt erhalten. Im Fokus stehen dabei Energieeffizienz, soziale Verantwortung und langfristig leistbare Mietpreise.
Über Wohnbauförderung finanziert
Finanziert werden die Um- und Ausbauten durch Mittel der Wohnbau- förderung des Landes Niederösterreich, ebenso wie auch das Projekt Erstberatung und Wohnassistenz. Tatkräftige Unterstützung bei den Umbauarbeiten kommt von der Gemeinnützigen Sanierungs- und Beschäftigungs GmbH (Gesa), wo junge Menschen ohne Lehre vom Arbeitsmarktservice vermittelt werden und über das Programm „Fit im Handwerk“ eine Teilqualifizierung in unterschiedlichen Handwerksberufen erhalten.
Der Verein Wohnen ist ein Lichtblick für Menschen in Wohnungsnot. Sie geben Stabilität und Sicherheit.
Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister
„Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Durch die Wohnbauförderung können wir Menschen gut leistbaren Wohnraum in unseren Übergangswohnungen zur Verfügung stellen und ermöglichen somit eine raschere finanzielle Stabilisierung in Notsituationen. Gleichzeitig erhalten junge Menschen die Chance, für den Arbeitsmarkt Erfahrungen zu sammeln und sich zu empfehlen“, erklärt Patricia Grünauer, Geschäftsführerin des Vereins Wohnen. Der Baustart markiere einen wichtigen Schritt in der nachhaltigen Entwicklung der Wohnprojekte.
Sicherheit für leistbaren Wohnraum
„Der Verein Wohnen bietet Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, ein neues leistbares Zuhause und gezielte Beratung und Begleitung. Mit diesem Projekt setzen wir gemeinsam einen weiteren wichtigen Schritt, um Menschen Stabilität und Sicherheit mit leistbarem Wohnraum zu geben“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
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