Genussurlaub im Auszeit**** Hotel St. Lambrecht

Familienurlaub in der Steiermark muss nicht teuer sein: Im Auszeit****Hotel St. Lambrecht erwarten Sie Natur, Erholung und abwechslungsreiche Erlebnisse für Groß und Klein. Attraktive Urlaubsangebote, die Auszeit AktivCard und Kinderbetreuung machen den Sommerurlaub besonders leistbar.