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Genussurlaub im Auszeit**** Hotel St. Lambrecht

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24.07.2026 00:00
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Leistbarer Familienurlaub in der Steiermark: Das Auszeit**** Hotel St. Lambrecht verbindet ...
Leistbarer Familienurlaub in der Steiermark: Das Auszeit**** Hotel St. Lambrecht verbindet Naturerlebnis, Komfort und attraktive Sommerangebote.(Bild: Auszeit Hotel)
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Von Promotion Team

Familienurlaub in der Steiermark muss nicht teuer sein: Im Auszeit****Hotel St. Lambrecht erwarten Sie Natur, Erholung und abwechslungsreiche Erlebnisse für Groß und Klein. Attraktive Urlaubsangebote, die Auszeit AktivCard und Kinderbetreuung machen den Sommerurlaub besonders leistbar.

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Ein unvergesslicher Sommerurlaub muss nicht teuer sein. Im Auszeit**** Hotel St. Lambrecht genießen Familien, Paare und Naturfreunde erholsame Tage inmitten der beeindruckenden Bergwelt der Steiermark – kombiniert mit attraktiven Preisvorteilen und zahlreichen Inklusivleistungen.

Direkt am Naturpark Grebenzen gelegen, ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt für aktive Urlaubstage. Ob ausgedehnte Wanderungen durch die sanfte Almlandschaft, abwechslungsreiche Biketouren im Murtal oder spannende Ausflüge in die Erlebnisregion Murau – hier kommen Naturliebhaber ebenso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern. Wer zwischendurch einfach entspannen möchte, findet im Hotel die passende Auszeit vom Alltag.

Jetzt Sommer-Vorteil sichern
Besonders attraktiv sind die aktuellen Sommerangebote, mit denen sich der Urlaub noch länger genießen lässt.

(Bild: Auszeit Hotel/ Adobe Stock)

Familienurlaub 3+1 Nacht GRATIS

  • 4 Nächte genießen – nur 3 bezahlen

  • Ab 4 Nächten schenken wir Ihnen eine Übernachtung inkl. Halbpension. 

  • Perfekt für einen verlängerten Familienurlaub oder eine spontane Sommer-Auszeit in der Steiermark!
(Bild: Auszeit Hotel)

6+1 Nacht GRATIS

  • 7 Nächte genießen, nur 6 bezahlen
  • Ab 7 Nächten schenken wir Ihnen eine Übernachtung inkl. Halbpension. 
  • So bleibt mehr Zeit, die schönsten Seiten der Region zu entdecken – und gleichzeitig Geld zu sparen.

Alle aktuellen Angebote und Urlaubspakete finden Sie HIER.

Auszeit AktivCard: Viele Erlebnisse inklusive
Mit der Auszeit AktivCard wird der Urlaub noch abwechslungsreicher. Gäste profitieren von zahlreichen kostenlosen Eintritten sowie attraktiven Ermäßigungen bei Ausflugszielen und Freizeitangeboten in der gesamten Erlebnisregion Murau. Ob Bergbahnen, Naturerlebnisse oder Familienattraktionen – die Karte eröffnet viele Möglichkeiten, die Region besonders günstig kennenzulernen.

Spiel, Spaß und Abenteuer im Auszeit Kids Club
Während die Erwachsenen entspannen oder die Natur genießen, erwartet die jüngsten Gäste in den Sommer- und Herbstferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Der Auszeit Kids Club bietet eine kostenlose, professionelle Kinderbetreuung mit kreativen Bastelstunden, spannenden Outdoor-Aktivitäten, Spielen und vielen Überraschungen. So wird jeder Urlaubstag auch für die Kinder zu einem besonderen Erlebnis.

Jetzt den Sommerurlaub buchen
Ob Aktivurlaub, Familienferien oder entspannte Auszeit in den Bergen – das Auszeit**** Hotel St. Lambrecht verbindet herzliche Gastfreundschaft, Naturerlebnisse und attraktive Preisvorteile zu einem Urlaub, der lange in Erinnerung bleibt.

Auszeit**** Hotel St. Lambrecht

Hauptstraße 38 – 40

A-8813 St. Lambrecht

T:  +43 3585/275 550

E:  reservierung@leistbare-auszeit.at

W:  www.leistbare-auszeit.at

 

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