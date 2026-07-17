Gemeinderätin kämpft per Petition um Baumriesen

Appell an die Stadtregierung

Die Aktivisten werfen der Stadtregierung vor, mit der geplanten Fällung ihren eigenen Anspruch als Umwelt- und Klimapionierstadt zu untergraben. Ihr Appell ist eindeutig: Die Motorsägen stoppen und gemeinsam mit den Bürgern nach einer Lösung suchen, die Natur- und Klimaschutz wirklich ernst nimmt. Für die Gegner der Rodung ist die Heidenheimerstraße längst zum Symbol geworden – für die Frage, wie viel Platz alte Bäume in den Städten der Zukunft noch haben.