Urlaub am Bauernhof begehrt: Tiroler Anbieter top

Aus 760.000 Gästebewertungen wurden die „Top 50“ in Sachen Urlaub am Bauernhof gekürt. Ganz an die Spitze schaffte es das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf.
Mehr als 800.000 Seitenaufrufe pro Jahr und 70.000 Kontaktvermittlungen zählt die Urlaubsplattform bauernhofurlaub.info. Das Portal hat rund 1000 Höfe aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz gelistet. Auf der Basis von mehr als 760.000 Gästebewertungen wurden die 50 beliebtesten Urlaubsbauernhöfe aus Österreich, Deutschland und Südtirol ausgezeichnet. Ganz an die Spitze des Siegerpodestes schaffte es das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf.
Weitere Tiroler Vertreter auf der Liste der „Top 50“ sind das Berghotel Marlstein in Oetz (Platz 33), der Stiedlhof in Achenkirch (Platz 41) sowie das Feriengut Unterhochstätt in Schwendt (Platz 42).
Eltern möchten mit ihren Kindern gemeinsam Zeit verbringen und ihnen Erlebnisse ermöglichen, die im Alltag kaum noch vorkommen.
Roland Bamberger
Tiere und Erlebnisse in der Natur besonders gefragt
Laut Roland Bamberger, dem Gründer von bauernhofurlaub.info, erfreut sich der Urlaub am Bauernhof immer größerer Beliebtheit. „Eltern möchten mit ihren Kindern gemeinsam Zeit verbringen und ihnen Erlebnisse ermöglichen, die im Alltag kaum noch vorkommen. Besonders gefragt sind Tierkontakte, regionale Kulinarik, Naturerlebnisse und das aktive Mitmachen am Bauernhof.“ Ebenso sehr auffällig sei der steigende Wunsch nach zusätzlichen Erholungsangeboten.
Viele Bauernhöfe würden deswegen in großzügige Außenpools, Naturbadeteiche, Wellnessbereiche mit Sauna oder Ruheräume investieren. „Das spiegelt sich auch in den Suchanfragen wider“, sagt Bamberger abschließend.
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