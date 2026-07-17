Urlaub am Bauernhof begehrt: Tiroler Anbieter top

Tiere und Erlebnisse in der Natur besonders gefragt

Laut Roland Bamberger, dem Gründer von bauernhofurlaub.info, erfreut sich der Urlaub am Bauernhof immer größerer Beliebtheit. „Eltern möchten mit ihren Kindern gemeinsam Zeit verbringen und ihnen Erlebnisse ermöglichen, die im Alltag kaum noch vorkommen. Besonders gefragt sind Tierkontakte, regionale Kulinarik, Naturerlebnisse und das aktive Mitmachen am Bauernhof.“ Ebenso sehr auffällig sei der steigende Wunsch nach zusätzlichen Erholungsangeboten.