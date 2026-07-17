Wer zahlt denn jetzt das Anrufsammeltaxi?

„I steh in der Költ′n und woat auf a Taxi, oba es kummt net“, sang die Kultband DÖF einst. Im Bezirk Keorneuburg kommt das vergünstige Sammeltaxi nicht mehr. SPÖ-Politiker Martin Peterl fordert von der Landesregierun die Übernahme der Weiterführungskosten, dort winkt man aber ab...
Mobilität ist kein Luxus – im ländlichen Raum entscheidet ein funktionierendes öffentliches Verkehrsangebot darüber, ob Menschen ihren Arbeitsplatz erreichen, Arzttermine wahrnehmen, Einkäufe erledigen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Im Raum Korneuburg ist der Verkehrsfluss seit 1. Juli massiv gestört. Denn die Gemeinden haben, wie berichtet, die Finanzierung des Anrufsammeltaxis „Bezirk Korneuburg mobil“ eingestellt.
„Den Fehler bei der Ausschreibung machte das Verkehrsressort.“
SPÖ-Bundesrat Martin Peterl zu den Hintergründen: „Den betroffenen Gemeinden wurde seitens des Landes zugesichert, dass eine Nachfolgelösung bereitsteht. Auf dieser Basis haben die Kommunen die Finanzierung des bestehenden Systems bis Ende Juni kalkuliert.“ Nun fordert er, weil die Ausschreibung des neuen Systems beeinsprucht worden ist, dass die Landesregierung bis Ende des Jahres die Gesamtkosten trägt.
„Einsprüche üblich, Kostenübernahme unfair!“
„Einsprüche sind üblich und rechtlich möglich. Wir hätten bis 31. Dezember weiterhin den bisherigen finanziellen Anteil übernommen. Mehr geht nicht. Das wäre gegenüber den anderen Regionen auch nicht fair“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Nach wie vor sind in der Region Regionalbusse und Taxis unterwegs
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.