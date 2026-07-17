Wer zahlt denn jetzt das Anrufsammeltaxi?

„Den Fehler bei der Ausschreibung machte das Verkehrsressort.“

SPÖ-Bundesrat Martin Peterl zu den Hintergründen: „Den betroffenen Gemeinden wurde seitens des Landes zugesichert, dass eine Nachfolgelösung bereitsteht. Auf dieser Basis haben die Kommunen die Finanzierung des bestehenden Systems bis Ende Juni kalkuliert.“ Nun fordert er, weil die Ausschreibung des neuen Systems beeinsprucht worden ist, dass die Landesregierung bis Ende des Jahres die Gesamtkosten trägt.

„Einsprüche üblich, Kostenübernahme unfair!“

„Einsprüche sind üblich und rechtlich möglich. Wir hätten bis 31. Dezember weiterhin den bisherigen finanziellen Anteil übernommen. Mehr geht nicht. Das wäre gegenüber den anderen Regionen auch nicht fair“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Nach wie vor sind in der Region Regionalbusse und Taxis unterwegs