Pflege am Anschlag: Digitale Helfer als Rettung?

Immer mehr Aufgaben, immer weniger Zeit – der Druck auf Pflegekräfte wächst. Diana Jelovcak kennt die Herausforderungen aus eigener Erfahrung: Sie hat ein Pflegewohnhaus geleitet und berät heute Gesundheitseinrichtungen als Consultant. Sie ist überzeugt: Ohne digitale Unterstützung wird es künftig nicht gehen. Sensoren, smarte Systeme und automatische Dokumentation könnten den Alltag erleichtern und Pflegekräften wieder mehr Zeit für die Menschen geben. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching erklärt sie, warum sie überzeugt ist: „Es wird nicht anders funktionieren.“