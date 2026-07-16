Verdächtiger schlug Zeugen mit Faust ins Gesicht

Der Zeuge verfolgte wenig später den Verdächtigen und verständigte die Polizei. Im Bereich der Klinik stellte sich der Zeuge dem Beschuldigten in den Weg, um ihn bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. „In weiterer Folge griff der 34-Jährige den 24-Jährigen an und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht“, schildert die Polizei.