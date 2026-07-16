Verdächtiger schlug Zeugen mit Faust ins Gesicht

Ein Zeuge (24) ertappte am Mittwoch in Innsbruck einen mutmaßlichen E-Scooter-Dieb (34) auf frischer Tat und verfolgte ihn. Als er ihn zur Rede stellte, schlug ihm der Verdächtige mit der Faust mehrmals ins Gesicht.
Wie die Polizei mitteilte, steht ein 34-jähriger Mann aus Gambia in Verdacht, am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Gumppstraße in Innsbruck zwei E-Roller gestohlen zu haben. Die Fahrzeuge seien von den Besitzern lediglich für kurze Zeit abgestellt worden.
Obendrein soll der Verdächtige am selben Tag noch einmal zugeschlagen haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mann wurde von einem 24-jährigen Einheimischen beobachtet, wie er versucht haben soll, einen E-Roller im Bereich des Innrains zu stehlen.
In weiterer Folge griff der 34-Jährige den 24-Jährigen an und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht.
Die Polizei
Der Zeuge verfolgte wenig später den Verdächtigen und verständigte die Polizei. Im Bereich der Klinik stellte sich der Zeuge dem Beschuldigten in den Weg, um ihn bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. „In weiterer Folge griff der 34-Jährige den 24-Jährigen an und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht“, schildert die Polizei.
Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Beschuldigte wird angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.
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