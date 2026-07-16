Mann (44) richtete vermeintliche Waffe auf Polizei

Kuriose Szenen spielten sich am Mittwoch am Innsbrucker Marktplatz ab! Ein Mann (44) zeigte einem Polizisten eine Schusswaffe und richtete sie auf den Beamten. Dieser schlug sie dem Verdächtigen aus der Hand. Wenig später wurde die Situation aufgeklärt.
Eine völlig kuriose Szene spielte sich am Mittwoch auf dem Markplatz ab. Polizeibeamte wurden dort auf einen Mann (44) aufmerksam, der augenscheinlich eine Schusswaffe bei sich führte.
Im Zuge einer Kontaktaufnahme wurde der Verdächtige befragt, ob er eine Waffe mit sich führe. „Daraufhin hob der Mann sein Shirt an, zog eine Waffe und richtete diese in Richtung der Beamten“, schildert die Polizei.
Durch das rasche und entschlossene Einschreiten der Polizisten konnte die Waffe aus der Hand des Mannes geschlagen und anschließend gesichert werden. Wenig später dann Erleichterung: Bei der Waffe handelte es sich um ein Spielzeug.
Auch Päckchen mit weißer Substanz gefunden
Bei einer weiteren Durchsuchung des 44-jährigen Bulgaren wurde zudem ein Päckchen mit einer weißen, vorerst unbekannten Substanz vorgefunden und sichergestellt. Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.
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