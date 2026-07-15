Leiche eingemauert und Streit um Streunerkatzen

In Niederösterreich lag die Leiche einer 99-Jährigen jahrelang eingemauert im Haus. Ging es um eiskalte Gier? Die Ermittler jagen jetzt die Spur eines Millionen-Pensionsbetrugs. UND: Vom Helfer zum Beschuldigten: Ein Tierschutzverein kastriert und versorgt Streunerkatzen im Auftrag der Behörde – und wird nun selbst mit einer Geldstrafe bedroht. Wie es zu diesem Konflikt gekommen ist, erklärt Kathi Lattermann von der „Krone Tierecke“. Das und weitere Meldungen sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.