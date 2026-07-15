Big Show Planned
Excitement Surrounding the World Cup Final: A 30-Minute Halftime Break?
According to media reports, the halftime break in Sunday’s World Cup final (9:00 p.m. – on the sportkrone.at live ticker) in East Rutherford, near New York, is set to last longer than the usual 15 minutes due to a big show. There are differing reports on exactly how long the interruption in the final will be, with estimates ranging from 20 to as many as 30 minutes.
The International Federation of Association Football (FIFA) was contacted but did not initially comment on the reports from the BBC and “The Times,” among others. The rules set by the International Football Association Board (IFAB) actually stipulate that players are entitled to a halftime break of no more than 15 minutes. Accordingly, the duration of the break may only be changed with the referee’s permission.
The halftime show, reminiscent of the Super Bowl halftime show, is set to feature major celebrities such as pop icons Shakira and Madonna, as well as Canadian superstar Justin Bieber. The South Korean band BTS will also be there—as will Nigerian musician Burna Boy, who will perform alongside Venezuelan conductor Gustavo Dudamel, the band Coldplay, and a New York elementary school choir.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.