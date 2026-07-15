A Great Relief
14-Year-Old from Naarn Found in Vorarlberg
A 14-year-old boy from Naarn had been reported missing by his father on Saturday after he had left home without warning and without any personal belongings, such as his phone. Late Monday evening, the all-clear was finally given: The boy was found in Vorarlberg.
“The search for the 14-year-old can be called off. He was found safe and sound on July 14, 2026, around 10:15 p.m.,” the Upper Austria Police announced in a press release on Wednesday. A success for the investigators, and likely a huge relief for the father, who had reported his son missing on Saturday around 8:25 p.m.
Left his cell phone at home
The 14-year-old from Naarn had left his home around 6:00 p.m. without saying goodbye or taking his cell phone or personal belongings with him. An intensive search of the immediate area had yielded no results.
Good news from Vorarlberg
The good news finally arrived late Tuesday evening: The boy had been found safe and sound around 10:15 p.m. However, he was not in Upper Austria, but in Vorarlberg. How exactly he ended up there, and where he had been over the past few days, remains unclear.
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