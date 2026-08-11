Uganda Safari – Gorillas hautnah erleben

Uganda zählt zu den faszinierendsten Safari-Destinationen Afrikas. Freuen Sie sich auf Berggorillas im dichten Regenwald, Schimpansen, Löwen, Elefanten und spektakuläre Landschaften. Entdecken Sie die „Perle Afrikas“ auf einer individuell geplanten Safari voller unvergesslicher Momente.
Während viele Reisende an Kenia oder Tansania denken, begeistert Uganda mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Safari, Regenwald und einzigartigen Tierbegegnungen. Das ostafrikanische Land gilt als echter Geheimtipp und wird nicht ohne Grund als „Perle Afrikas“ bezeichnet. Hier treffen endlose Savannen auf dichte Bergwälder, mächtige Wasserfälle auf idyllische Seen und eine beeindruckende Artenvielfalt auf authentische Begegnungen mit Land und Leuten.
Gorilla Trekking – Das Highlight jeder Uganda Safari
Ein unvergesslicher Moment erwartet Sie im Bwindi Impenetrable Nationalpark: das Gorilla Trekking. Nach einer geführten Wanderung durch den ursprünglichen Regenwald stehen Sie plötzlich einer Gorilla-Familie gegenüber – ein Erlebnis, das zu den emotionalsten Naturbegegnungen der Welt zählt. Uganda beherbergt einen bedeutenden Teil der verbliebenen Berggorillas und zählt zu den besten Orten weltweit für diese außergewöhnliche Begegnung.
Big Five, Schimpansen und baumkletternde Löwen
Eine Safari in Uganda bietet weit mehr als Gorillas. Im Queen Elizabeth Nationalpark lassen sich die berühmten baumkletternden Löwen beobachten, während Elefanten, Büffel, Flusspferde und zahlreiche Antilopenarten die Savannen bevölkern. Im Kibale Nationalpark erleben Besucher Schimpansen in freier Wildbahn, während der Murchison Falls Nationalpark mit spektakulären Pirschfahrten und den gewaltigen Nil-Wasserfällen beeindruckt.
Safari auf dem Wasser – Tierbeobachtung aus neuer Perspektive
Besonders abwechslungsreich wird eine Uganda Safari durch Bootsfahrten auf dem Kazinga-Kanal oder dem Nil. Flusspferde, Krokodile, Elefanten und unzählige Vogelarten lassen sich hier aus nächster Nähe beobachten. Gerade Naturfotografen schätzen diese Perspektive als besonderes Highlight ihrer Reise.
Die beste Reisezeit für Uganda
Die beliebtesten Monate für eine Uganda Safari liegen zwischen Juni und September sowie Dezember bis Februar. Während der Trockenzeiten sind die Straßen gut befahrbar und Tierbeobachtungen besonders aussichtsreich. Auch das Gorilla Trekking profitiert von den stabileren Wetterbedingungen.
Individuelle Uganda Safari nach Ihren Wünschen
Ob private Rundreise, exklusive Luxus-Safari oder Kleingruppenreise – Uganda lässt sich ganz individuell entdecken. Erfahrene Guides, sorgfältig ausgewählte Lodges und maßgeschneiderte Routen sorgen dafür, dass jede Reise perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt wird. Von der Ankunft in Entebbe bis zum letzten Safari-Abenteuer erleben Sie Afrika intensiv, authentisch und komfortabel.
Jetzt Ihre Uganda Safari planen
Wer eine Safari abseits der klassischen Routen sucht, findet in Uganda eines der vielseitigsten Reiseziele Afrikas. Gorilla Trekking, klassische Pirschfahrten, Bootsafaris und beeindruckende Landschaften machen jede Rundreise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Lassen Sie sich Ihre individuelle Uganda Safari zusammenstellen und entdecken Sie die faszinierende Tierwelt der „Perle Afrikas“.
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