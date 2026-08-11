Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Uganda Safari – Gorillas hautnah erleben

Specials
11.08.2026 00:01
Werbung
Uganda Safari: Gorilla Trekking im Bwindi Nationalpark ist das Highlight jeder Rundreise durch ...
Uganda Safari: Gorilla Trekking im Bwindi Nationalpark ist das Highlight jeder Rundreise durch die „Perle Afrikas“ und ein unvergessliches Erlebnis für Naturliebhaber.(Bild: Adobe Stock)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Uganda zählt zu den faszinierendsten Safari-Destinationen Afrikas. Freuen Sie sich auf Berggorillas im dichten Regenwald, Schimpansen, Löwen, Elefanten und spektakuläre Landschaften. Entdecken Sie die „Perle Afrikas“ auf einer individuell geplanten Safari voller unvergesslicher Momente.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während viele Reisende an Kenia oder Tansania denken, begeistert Uganda mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Safari, Regenwald und einzigartigen Tierbegegnungen. Das ostafrikanische Land gilt als echter Geheimtipp und wird nicht ohne Grund als „Perle Afrikas“ bezeichnet. Hier treffen endlose Savannen auf dichte Bergwälder, mächtige Wasserfälle auf idyllische Seen und eine beeindruckende Artenvielfalt auf authentische Begegnungen mit Land und Leuten.

Gorilla Trekking – Das Highlight jeder Uganda Safari
Ein unvergesslicher Moment erwartet Sie im Bwindi Impenetrable Nationalpark: das Gorilla Trekking. Nach einer geführten Wanderung durch den ursprünglichen Regenwald stehen Sie plötzlich einer Gorilla-Familie gegenüber – ein Erlebnis, das zu den emotionalsten Naturbegegnungen der Welt zählt. Uganda beherbergt einen bedeutenden Teil der verbliebenen Berggorillas und zählt zu den besten Orten weltweit für diese außergewöhnliche Begegnung.

Big Five, Schimpansen und baumkletternde Löwen
Eine Safari in Uganda bietet weit mehr als Gorillas. Im Queen Elizabeth Nationalpark lassen sich die berühmten baumkletternden Löwen beobachten, während Elefanten, Büffel, Flusspferde und zahlreiche Antilopenarten die Savannen bevölkern. Im Kibale Nationalpark erleben Besucher Schimpansen in freier Wildbahn, während der Murchison Falls Nationalpark mit spektakulären Pirschfahrten und den gewaltigen Nil-Wasserfällen beeindruckt. 

Safari auf dem Wasser – Tierbeobachtung aus neuer Perspektive
Besonders abwechslungsreich wird eine Uganda Safari durch Bootsfahrten auf dem Kazinga-Kanal oder dem Nil. Flusspferde, Krokodile, Elefanten und unzählige Vogelarten lassen sich hier aus nächster Nähe beobachten. Gerade Naturfotografen schätzen diese Perspektive als besonderes Highlight ihrer Reise.

Die beste Reisezeit für Uganda
Die beliebtesten Monate für eine Uganda Safari liegen zwischen Juni und September sowie Dezember bis Februar. Während der Trockenzeiten sind die Straßen gut befahrbar und Tierbeobachtungen besonders aussichtsreich. Auch das Gorilla Trekking profitiert von den stabileren Wetterbedingungen. 

Individuelle Uganda Safari nach Ihren Wünschen
Ob private Rundreise, exklusive Luxus-Safari oder Kleingruppenreise – Uganda lässt sich ganz individuell entdecken. Erfahrene Guides, sorgfältig ausgewählte Lodges und maßgeschneiderte Routen sorgen dafür, dass jede Reise perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt wird. Von der Ankunft in Entebbe bis zum letzten Safari-Abenteuer erleben Sie Afrika intensiv, authentisch und komfortabel. 

Jetzt Ihre Uganda Safari planen
Wer eine Safari abseits der klassischen Routen sucht, findet in Uganda eines der vielseitigsten Reiseziele Afrikas. Gorilla Trekking, klassische Pirschfahrten, Bootsafaris und beeindruckende Landschaften machen jede Rundreise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Lassen Sie sich Ihre individuelle Uganda Safari zusammenstellen und entdecken Sie die faszinierende Tierwelt der „Perle Afrikas“. 

Impressum

Meine Welt Reisen GmbH

Mendelssohnstraße 4

D-04109 Leipzig

T:  +49 (341) 98997080

E:  info@meinewelt-reisen.de

W:  https://meinewelt-reisen.de

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
11.08.2026 00:01
Loading

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
142.005 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
107.026 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.269 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1263 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1078 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1046 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Mehr Specials
Musste Alkohol trinken
Mitschüler gequält: Sozialstunden für 16-Jährigen
Streit um Dolmetscher
Misshandelte Ehefrau sagt nicht aus: Freispruch!
Krone Plus Logo
Gefährlicher Häftling
Werner K.: Er ist der Teufel in Menschengestalt
„Das Bild hält nicht“
So will Roland Weißmann jetzt zurück in den ORF
Nazi oder Fetischist?
Intimer Seelenstriptease vor acht Geschworenen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf