Marillenkirtag in Spitz an der Donau

Am Sonntag, den 19. Juli, gibt es bereits um 10 Uhr einen Frühschoppen, die Musik begleitet die Besucher den ganzen Tag! Ein besonderer Höhepunkt ist der Festumzug um 15 Uhr, vom Gasthof Goldenes Schiff bis zum Kirchenplatz. Die Wachauer Festtagstracht gibt es hier zum Bestaunen, musikalisch umrahmt von der Trachtenkapelle Spitz.