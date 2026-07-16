Ab Morgen steht beim Marillenkirtag in Spitz an der Donau die Marille im Mittelpunkt des Geschehens und wartet mit kulinarischen Höhepunkten auf die Besucher.
Der Marillenkirtag in Spitz ist aus dem Wachauer Sommer nicht mehr wegzudenken. Vom Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli, verwandelt sich der historische Ortskern in ein lebendiges Festgelände voller Genuss, Musik und gelebter Tradition.
Am Freitag, den 17. Juli, beginnt der Marillenkirtag um 18 Uhr, unter anderem mit einer Tanzdarbietung der Volkstanzgruppe Spitz. Ab 18 Uhr heißt es dann auch „Marillenknödel solange der Vorrat reicht“! Weiter geht es mit Musik und Tanz.
Am Samstag, den 18. Juli, startet das Fest bereits um 12 Uhr. Natürlich gibt es wieder Marillenknödel für alle „süßen Feinschmecker“, aber es gibt selbstverständlich auch noch viele andere kulinarische Schmankerln der Region. Musik, Tanz, Brauchtum und Unterhaltung sind garantiert!
Am Sonntag, den 19. Juli, gibt es bereits um 10 Uhr einen Frühschoppen, die Musik begleitet die Besucher den ganzen Tag! Ein besonderer Höhepunkt ist der Festumzug um 15 Uhr, vom Gasthof Goldenes Schiff bis zum Kirchenplatz. Die Wachauer Festtagstracht gibt es hier zum Bestaunen, musikalisch umrahmt von der Trachtenkapelle Spitz.
Der Marillenkirtag verbindet auf besondere Weise Brauchtum, regionale Identität und sommerliche Lebensfreude.
Alle Informationen gibt es auf www.spitz-wachau.at oder auch telefonisch unter 02713/2363 (Destination Donau Niederösterreich, Büro Spitz).
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