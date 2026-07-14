Wie NÖ-Winzerin Geschichte im Weinbau schrieb

Erfolgreich gegen den Trend

Damals waren starke, kräftige Weine gefragt. „Ich setzte gegen den Trend auf leichte, spitzige Weine“, erzählt Nowak – und brachte damals den ersten Rosé des Landes auf den Markt. Und in Kooperation mit der Weinbauschule Klosterneuburg brachte sie auch eine neue Traubensorte: nach Oeyenhausen -den Blauburger. Nach dem viel zu frühen Tod ihres ersten Mannes, brachte sie die Liebe schließlich nach Guntramsdorf, wo sie den Traditionswinzer Leopold Nowak heiratete.