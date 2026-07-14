Wie NÖ-Winzerin Geschichte im Weinbau schrieb

Angestoßen wird jetzt bei den Jakobitagen in Guntramsdorf, Bezirk Mödling. Mittendrin ist Winzerin Leopoldine Nowak, die eine echte Pionierin des Weinbaus in Österreich ist.
„Ich wollt’ eigentlich studieren und Lehrerin werden“, blickt Leopoldine Nowak zurück. Es kam aber ganz anders. „Und gut war’s“, resümiert die Winzerin heute. In den 1970er-Jahren war sie nach Krems gegangen und machte den Abschluss als erste Kellermeisterin Österreichs.
Erfolgreich gegen den Trend
Damals waren starke, kräftige Weine gefragt. „Ich setzte gegen den Trend auf leichte, spitzige Weine“, erzählt Nowak – und brachte damals den ersten Rosé des Landes auf den Markt. Und in Kooperation mit der Weinbauschule Klosterneuburg brachte sie auch eine neue Traubensorte: nach Oeyenhausen -den Blauburger. Nach dem viel zu frühen Tod ihres ersten Mannes, brachte sie die Liebe schließlich nach Guntramsdorf, wo sie den Traditionswinzer Leopold Nowak heiratete.
Vorurteile überwinden
Nicht nur im Weinbau, auch in anderen „Männerdomänen“ der damaligen Zeit wusste sich Leopoldine Nowak zu behaupten. So führte sie als Vorsitzende der Raiffeisen-Lagerhausgenossenschaft viele Jahre lang erfolgreich deren Geschäfte. Vorurteile musste sie auch überwinden, als sie zur Jagdprüfung antrat – und diese selbstverständlich meisterte. „Wenn Frauen jagen gehen, häng‘ ich meine Büchs‘n in den Schrank“, erinnert sie sich schmunzelnd an einen besonders markigen Spruch eines Waidmanns.
Feiern beim Weinfest
Bei den Guntramsdorfer Jakobitagen, dem traditionellen Weinfest in dem Heurigenort im Bezirk Mödling, ist Leopoldine Nowak heuer bereits zum 35. Mal dabei. Bis 27. Juli strömen ab Mittwoch wieder tausende Besucher auf den Kirchenplatz, wo acht Winzer bei Musik und Volksfestatmosphäre edle Tropfen ausschenken. Und Leopoldine Nowak ein ganz besonderes Jubiläum feiert: 50 Jahre Kellermeisterin!
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