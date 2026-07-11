Pkw räumte Alko-Scooter-Fahrer ab, Radler verletzt

Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle gab es am Freitag in Tirol! Gegen Mittag stürzte in Innsbruck ein 79-jähriger Radfahrer und verletzte sich schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen. Stunden später kollidierten ein Pkw und ein E-Roller-Fahrer in Fieberbrunn. Der E-Scooter-Lenker war alkoholisiert.
Zunächst musste die Rettung in Innsbruck ausrücken, als gegen 12.30 Uhr ein 79-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad auf der Hans-Flöckinger-Promenade im Bereich des westlichen Endes des Flughafenrollfelds in Innsbruck unterwegs war.
Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Da der Mann bislang keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133.7591.
Kollision auf Parkplatz
Kurz vor 19 Uhr krachte es erneut. Dieses Mal kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Fieberbrunn zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.
Die 58-jährige einheimische Pkw-Lenkerin gab an, dass ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer ihr beim Überholen in die Fahrerseite ihres Fahrzeuges gefahren sei. Der Einheimische bestritt dies und erklärte, dass der Pkw ihn gerammt hätte. Er sei beim Zwischenfall unverletzt geblieben.
Ein durchgeführter Alkomattest mit dem E-Scooter Fahrer ergab eine hohe Alkoholisierung, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.
Die Polizei
„Ein durchgeführter Alkomattest mit dem E-Scooter Fahrer ergab eine hohe Alkoholisierung, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde“, erklärt die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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