Kein Tag ohne Gewaltexzesse bei Après-Ski-Partys

Zwei Deutsche mussten ins Krankenhaus

Die Rauferei habe sich in der Folge unmittelbar vor die Tiefgarage der Bergbahnen Ellmau verlagert. „Die verständigten Polizeibeamten konnten bei der Suche in der näheren Umgebung schließlich die vier Deutschen aus Baden-Württemberg im Alter zwischen 23 und 26 antreffen, die angeblich Opfer des Raufhandels waren“, heißt es vonseiten der Ermittler.