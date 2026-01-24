Kein Tag ohne Gewaltexzesse bei Après-Ski-Partys

Ganz besonders locker sitzen die Fäuste offenbar beim Après-Ski: In Tirol kam es zuletzt fast täglich zu Gewaltexzessen mit teils schwer Verletzten. Freitagabend war etwa Ellmau Schauplatz eines brutalen „Ländermatches“ zwischen Urlaubergruppen aus Deutschland und den Niederlanden. Die holländischen Schläger ergriffen schlussendlich mit dem Auto die Flucht!
Eigentlich ist Ellmau im Bezirk Kufstein ja als idyllisches Bergdoktor-Örtchen bekannt. Am Freitagabend flogen dort vor einem Après-Ski-Lokal aber die Fäuste. Urlaubergruppen aus Deutschland und den Niederlanden waren sich aus bisher unbekannten Gründen heftig in die Haare geraten. Vier gegen fünf – so lautete die Ausgangslage.
Zwei Deutsche mussten ins Krankenhaus
Die Rauferei habe sich in der Folge unmittelbar vor die Tiefgarage der Bergbahnen Ellmau verlagert. „Die verständigten Polizeibeamten konnten bei der Suche in der näheren Umgebung schließlich die vier Deutschen aus Baden-Württemberg im Alter zwischen 23 und 26 antreffen, die angeblich Opfer des Raufhandels waren“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Zwei davon wiesen laut Polizei auch offensichtliche Verletzungen auf, weshalb die Rettung die Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol brachte.
Laut Angaben eines Zeugen seien die fünf Niederländer mit einem weißen Ford Transit weggefahren.
Die Ermittler
Fahndung nach Niederländern erfolglos
Von den niederländischen Kontrahenten fehlte jedoch jede Spur. Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt längst aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge habe angegeben, dass die fünf Verdächtigen mit einem weißen Ford Transit mit niederländischem Kennzeichen, der auf dem Parkplatz der Bergbahnen in Ellmau abgestellt war, weggefahren seien. Eine Fahndung verlief erfolglos.
Serie von Prügeleien nimmt kein Ende
Gewaltexzesse und Prügelorgien beim Après-Ski stehen derzeit in Tirol leider auf der Tagesordnung. In Söll im Bezirk Kufstein wurde einem 30-jährigen Deutschen am Donnerstagabend ein voller Bierkrug über den Kopf gezogen. Das Opfer erlitt eine klaffende Platzwunde. Der Angreifer tauchte unter.
Brutale Szenen auch in Sölden im Ötztal – ebenfalls am Donnerstagabend: Ein niederländisches Duo wurde von zwei Unbekannten angegriffen. Als ein Opfer am Boden lag, habe einer der Unbekannten ihm mit dem Skischuh ins Gesicht getreten. Außerdem wurden beide Holländer mit Skiern attackiert. Sie erlitten Verletzungen wie Schnitt- und Platzwunden.
Wild auch ein Vorfall, zu dem es am Mittwochabend in Westendorf im Bezirk Kitzbühel gekommen war. Ein unbekannter Angreifer verpasste einem niederländischen Tirol-Urlauber beim Après-Ski einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen am und im Auge erlitt. Das 46-jährige Opfer muss nun offenbar um sein Augenlicht bangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.