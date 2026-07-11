Urlauberauto kollidierte auf Autobahn mit Lkw

Heftiger Unfall am Freitag auf der Inntalautobahn bei Weer! Ein Pkw kollidierte im Bereich einer Auffahrt einer Baustelle mit einem Lkw. Dabei wurde die Lenkerin (29) leicht verletzt.
Am Freitag, kurz vor 13 Uhr, fuhr eine 29-jährige Dänin mit ihrem Pkw vom Autobahnparkplatz Weer Nord auf die Inntalautobahn auf. Mit im Fahrzeug befand sich ein 30-jähriger Däne.
Im Bereich der Auffahrt befindet sich eine Baustelle, die mit 80 km/h beschränkt ist. Als die Frau mit ihrem Auto auf den rechten Fahrstreifen eingefahren war, kam es zur seitlichen Kollision mit einem Lkw. Dieser wurde von einem 36-jährigen Ukrainer gelenkt.
Lenkerin leicht verletzt
Durch die Kollision wurde die Lenkerin leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Der Lkw wurde seitlich erheblich beschädigt. Der rechte Fahrstreifen musste für rund 45 Minuten gesperrt werden.
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