Akkuzellen lösten Feuer in Neumarkt aus

Die Ursache für den verheerenden Brand in Neumarkt am Wallersee ist geklärt: Mehrere Akkupacks dürften sich im Carport entzündet haben. Ein Auto fing Feuer und die Flammen griffen auf das Wohnhaus, inbesondere den Dachstuhl, über.
Die Ursache des Brandes in Neumarkt am Wallersee vom 22. August ist geklärt. Laut Polizei dürften sich Akkuzellen von mehreren Akkupacks entzündet haben, die im Carport gelagert waren. Dadurch entstand zunächst ein Feuer im Carport. Das dort abgestellte Auto dürfte durch die Flammen ebenfalls in Brand geraten sein. In weiterer Folge soll der Benzintank des Wagens geborsten sein. Die Flammen griffen daraufhin auf das angebaute Wohnhaus über.
Bei dem Brand war am Samstagnachmittag rund 170 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte aus Neumarkt, Seekirchen, Straßwalchen und Eugendorf standen im Einsatz. Die Flammen drohten auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Ein Bewohner des betroffenen Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei nicht bekannt.
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