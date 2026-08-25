Akkuzellen lösten Feuer in Neumarkt aus

Die Ursache des Brandes in Neumarkt am Wallersee vom 22. August ist geklärt. Laut Polizei dürften sich Akkuzellen von mehreren Akkupacks entzündet haben, die im Carport gelagert waren. Dadurch entstand zunächst ein Feuer im Carport. Das dort abgestellte Auto dürfte durch die Flammen ebenfalls in Brand geraten sein. In weiterer Folge soll der Benzintank des Wagens geborsten sein. Die Flammen griffen daraufhin auf das angebaute Wohnhaus über.