750.000 Euro für den Salzburger Öffi-Verkehr

Das Berchtesgadener Land und der Salzburger Verkehrsverbund (SVG) erhalten gemeinsam rund 750.000 Euro EU-Fördermittel für die geplante Integration des bayrischen Landkreises in den Verkehrsverbund. Noch heißt es warten: erst Ende 2027 ist es soweit!
Die Gelder stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und werden über das INTERREG-VI-A-Programm Bayern-Österreich 2021-2027 vergeben, welche vom Land Salzburg selbst verwaltet wird.
Für die Menschen in Salzburg und im benachbarten Berchtesgadener Land soll der öffentliche Verkehr dadurch einfacher werden. Geplant sind ein grenzüberschreitendes Angebot mit einheitlichen Tarifen, besseren Anschlüssen sowie einer Bündelung von Vertrieb, Marketing und Fahrgastinformation.
Ursprünglich war die Integration Anfang 2027 geplant. Wegen der komplexen Anforderungen wird sie nun auf das vierte Quartal 2027 verschoben. Die zusätzliche Zeit soll Qualität, Rechtssicherheit und Betriebsstabilität gewährleisten.
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