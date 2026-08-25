Eugendorf: Wohnanlage für Pensionisten ist fertig

Die Vergabe der 24 Wohnungen erfolgte durch die Gemeinde Eugendorf. Bürgermeister Robert Bimminger erklärt, gemeinsam mit dem Samariterbund sei auf eine ausgewogene Mischung aus „agilen Pensionisten“ und Senioren mit erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf geachtet worden. Ziel sei eine lebendige Hausgemeinschaft, in der sich die Bewohner gegenseitig unterstützen. Das betreute Wohnen mit dem Seniorentageszentrum sei ein wichtiges Zusatzangebot für die Altenversorgung in Eugendorf.