Eugendorf: Wohnanlage für Pensionisten ist fertig

In Eugendorf ist das Projekt „Silberlocke“ fertig: 24 geförderte Wohnungen für betreutes Wohnen und ein Seniorentageszentrum wurden an die Pensionisten übergeben. Auch angeschlossen an die Anlage ist auch ein Tageszentrum.
Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist das Projekt „Silberlocke“ am Santnerweg in Eugendorf fertiggestellt. Heute wurden die 24 geförderten Mietwohnungen für betreutes Wohnen sowie das angeschlossene Seniorentageszentrum an die Bewohner übergeben. Die Gesamtinvestitionskosten liegen bei rund 7,5 Millionen Euro. Das Land Salzburg zahlt für die Errichtung rund 5,2 Millionen Euro mit Geldern aus der Wohnbauförderung. Zusätzlich werden das Betreute Wohnen und das Tageszentrum laufend gefördert.
Gemeinde vergab Wohnungen
Die Vergabe der 24 Wohnungen erfolgte durch die Gemeinde Eugendorf. Bürgermeister Robert Bimminger erklärt, gemeinsam mit dem Samariterbund sei auf eine ausgewogene Mischung aus „agilen Pensionisten“ und Senioren mit erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf geachtet worden. Ziel sei eine lebendige Hausgemeinschaft, in der sich die Bewohner gegenseitig unterstützen. Das betreute Wohnen mit dem Seniorentageszentrum sei ein wichtiges Zusatzangebot für die Altenversorgung in Eugendorf.
Tageszentrum als Treffpunkt
Betreiber des Seniorentageszentrums ist der Samariterbund Salzburg. Dessen Obmann Martin Gaisberger betont, man wolle den Bewohnern ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause ermöglichen. Individuell abgestimmte Betreuung und ein professionelles Team sollen dafür sorgen. Das angeschlossene Tagesheim bietet zusätzlich Betreuung, Gemeinschaft und Unterstützung im Alltag. Auch die Gemeinschaftsbereiche des Tageszentrums können von den Bewohnern des betreuten Wohnens genutzt werden. Dadurch entstehen Möglichkeiten für soziale Kontakte und Begegnungen.
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