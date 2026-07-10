Auffahrunfall mit mehreren Autos: Drei Verletzte!

Plötzliches Bremsmanöver löste Kettenkollision aus

Die beiden nachfolgenden Autofahrerinnen reagierten ebenfalls sofort, konnten einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Eine 50-jährige Österreicherin prallte mit ihrem Fahrzeug auf das vordere Auto auf. In ihrem Pkw befand sich auch ihre elfjährige Tochter. Auch die dahinter fahrende 47-jährige Lenkerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. In ihrem Wagen saßen vier Kinder im Alter von elf, zwölf und zweimal 13 Jahren.