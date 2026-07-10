Auffahrunfall mit mehreren Autos: Drei Verletzte!

Ein abruptes Bremsmanöver auf der Inntalautobahn in Tirol hat am Freitag einen Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen ausgelöst. Drei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Gegen 11 Uhr war eine 39-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der A12 im Gemeindegebiet von Innsbruck in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs. Mit ihr im Fahrzeug saßen eine 65-jährige Beifahrerin sowie zwei Kleinkinder auf der Rückbank. „Verkehrsbedingt musste die Lenkerin plötzlich stark abbremsen“, heißt es seitens der Polizei.
Plötzliches Bremsmanöver löste Kettenkollision aus
Die beiden nachfolgenden Autofahrerinnen reagierten ebenfalls sofort, konnten einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Eine 50-jährige Österreicherin prallte mit ihrem Fahrzeug auf das vordere Auto auf. In ihrem Pkw befand sich auch ihre elfjährige Tochter. Auch die dahinter fahrende 47-jährige Lenkerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. In ihrem Wagen saßen vier Kinder im Alter von elf, zwölf und zweimal 13 Jahren.
Verletzte wurden in Klinik gebracht
Durch die Kollision wurden die 39-Jährige sowie die 50-jährige Autofahrerin und deren elfjährige Tochter verletzt. Alle drei wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik gebracht.
„Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle“, erklärt die Exekutive.
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