Stadlober und Co.: Der Tod kommt von oben

Am Rande des Lainzer Tiergartens in Wien-Hietzing wurde mehrere Wochen an „Der von oben“ gearbeitet – die „Krone“ war bei einem der letzten Drehtage mit dabei und ließ sich von den Hauptdarstellern näher in die Welt der schrägen Komödie hineinziehen. „Wir spielen die Szenen nicht wie eine Komödie, sondern wie ein Drama“, so Stadlober, „es ist eher die Absurdität der Situation, die für die Komik im Film sorgt.“ Lose erinnert sein Charakter Paul ihn an sich selbst, so der Schauspieler: „Er hat kein Leistungsstreben oder Lust auf Karriere. Am liebsten würde er den ganzen Tag auf einer Wiese sitzen, ein bisschen Gitarre spielen, eine Pizza essen und einen Film schauen. Das wurde auch in meiner Jugend in den 90er-Jahren als Ideal von Popkultur verkauft.“