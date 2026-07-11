Günther Jauch: Einer der beliebtesten Sesselkleber

Privat mag es Jauch auch gänzlich ohne Rummel. Mit seiner Frau Thea Sihler lebt der vierfache Vater entweder in Potsdam oder immer öfter auf seinem Weingut in Rheinland-Pfalz. Der leise TV-Star ist viel mehr als leidenschaftlicher Philanthrop bekannt. So steckte er bereits Millionen in die Sanierung historischer Altbauten seiner Heimat Potsdam und engagiert sich für Kinder und Familien in der Organisation „Arche“. Jauch selbst wurde längst Millionär – macht darüber aber kein Aufheben.