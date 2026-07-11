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Feiert 70. Geburtstag

Günther Jauch: Einer der beliebtesten Sesselkleber

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11.07.2026 06:00
Der Vater aller Quizshows: Ein gutes Drittel seines bald 70-jährigen Lebens moderiert Günther ...
Der Vater aller Quizshows: Ein gutes Drittel seines bald 70-jährigen Lebens moderiert Günther Jauch die Sendung „Wer wird Millionär?“.(Bild: APA/AFP)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Seit knapp 27 Jahren verhilft Günther Jauch in „Wer wird Millionär?“ Quizwilligen zum großen Geld. Am 13. Juli feiert der Philanthrop seinen 70. Geburtstag – am liebsten möglichst unbemerkt.

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Als Günther Jauch im September 1999 das allererste Mal „Wer wird Millionär?“ moderierte, gab es noch keine Smartphones, keine sozialen Medien und Elektroautos waren maximal eine semiprophetische Erfindung der „Simpsons“. Niemand hat das Prinzip eines Show-Dauerbrenners so verinnerlicht wie der gebürtige Münsteraner, der in mittlerweile mehr als 1700 Folgen der endlos erfolgreichen Show Fragen stellte und 16 Menschen zu D-Mark- oder Euro-Millionären machte. Zuletzt übrigens im März 2020, seither herrscht die längste Durststrecke der Sendungsgeschichte.

Nach außen hin wirkt Jauch wie der Prototyp eines urdeutschen Bürokraten. Stets fein gekleidet, Denkerbrille, meist akkurater Haarschnitt und ein Gesichtsausdruck, der väterliche Gemütlichkeit vermittelt. Doch der einstige Ministrant und Jusstudent hat es faustdick hinter den Ohren. Sein ganz spezieller, zwischen beißend und intelligent angesiedelter Humor ist längst zu einem Kultfaktor geworden.

Treffen der beliebten Show-Dinosaurier: Jauch mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk.
Treffen der beliebten Show-Dinosaurier: Jauch mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk.(Bild: Folge 09_003)

„Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Klugen klüger“ hat er einst über sein Leitmedium gesagt. Während jüngere Generationen nur noch Streamen, wann sie es für richtig halten, sieht Jauch eine gewisse Ordnung durch das lineare Fernsehen als sinnvoll an. „Es gibt nichts Demokratischeres als einen Fernsehapparat. Man kann ihn einschalten, umschalten und abschalten“ – Werte, die er auch mit 70 Jahren pflegt.

Den runden Geburtstag wird Jauch unspektakulär im Kreise seiner Familie zelebrieren. Am liebsten wäre ihm gewesen, niemand hätte davon Wind bekommen. „Also es ist zu empfehlen, dass man an dem Tag nicht ans Telefon geht. Da werde ich versuchen, mich dranzuhalten. Ich denke, es wird gelingen“, sagte er wenige Wochen vor seinem Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur.

So begann alles: Günther Jauch lädt am 3. September 1999 erstmals zu „Wer wird Millionär?“.
So begann alles: Günther Jauch lädt am 3. September 1999 erstmals zu „Wer wird Millionär?“.(Bild: RTL/RTL+)

Privat mag es Jauch auch gänzlich ohne Rummel. Mit seiner Frau Thea Sihler lebt der vierfache Vater entweder in Potsdam oder immer öfter auf seinem Weingut in Rheinland-Pfalz. Der leise TV-Star ist viel mehr als leidenschaftlicher Philanthrop bekannt. So steckte er bereits Millionen in die Sanierung historischer Altbauten seiner Heimat Potsdam und engagiert sich für Kinder und Familien in der Organisation „Arche“. Jauch selbst wurde längst Millionär – macht darüber aber kein Aufheben.

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