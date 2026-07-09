After a Red Card
Against an England player! This time, FIFA is taking action
Bad news for England and head coach Thomas Tuchel ahead of the World Cup quarterfinal against Norway (Saturday starting at 11 p.m. on the sportkrone.at live ticker). Jarell Quansah has been suspended for two matches following his red card against Mexico and would not be eligible to play again until a potential World Cup final.
This time, FIFA is cracking down! After the controversy surrounding the lifted red card suspension for U.S. forward Folarin Balogun, there will be no leniency for England’s Quansah.
Also Suspended for the Semifinal
The defender has been suspended for two matches and will therefore miss not only his “Three Lions’” World Cup quarterfinal against Norway but also a potential semifinal. England coach Tuchel won’t be able to count on the Leverkusen player again until the final.
Quansah was sent off after a hard tackle on Mexico defender Jesús Gallardo. FIFA’s Disciplinary Committee has now reviewed the case in detail and decided to suspend the English player for two matches.
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