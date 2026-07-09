Enormer Sachschaden bei Dachstuhl-Inferno

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehrere Feuerwehren aus dem Abschnitt Klosterneuburg standen bei dem Brand im Einsatz, Verstärkung erhielten sie durch Wehren aus dem Tullnerfeld, die vom Führungsstab angefordert werden mussten. Gegen 16 Uhr konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, nach wie vor finden aber Löscharbeiten statt.