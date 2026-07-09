Enormer Sachschaden bei Dachstuhl-Inferno

Ein Dachstuhlbrand in Klosterneuburg, Bezirk Tulln, hat am Donnerstagnachmittag den Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrleuten gefordert. Die Kierlinger Straße B14 war in beide Richtungen gesperrt.
Seit 14.30 Uhr stehen in Klosterneuburg Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz. In unmittelbarer Nähe des Klosterneuburger Stadtplatzes stand ein Dachstuhl lichterloh in Flammen. Extrem dichter Rauch und Flammen am Dach sorgten im Ort für Aufregung, auch auf Facebook berichten Anrainer von dichten Rauchwolken.
100 Feuerwehrleute im Einsatz
Mehrere Feuerwehren aus dem Abschnitt Klosterneuburg standen bei dem Brand im Einsatz, Verstärkung erhielten sie durch Wehren aus dem Tullnerfeld, die vom Führungsstab angefordert werden mussten. Gegen 16 Uhr konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden, nach wie vor finden aber Löscharbeiten statt.
Niemand wurde verletzt
Verletzte gab es nicht, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude wurde verhindert, wie Florian Öllerer vom Bezirkskommando Tulln mitteilt. Zwei Hubrettungsgeräte und auch Drohnen waren im Einsatz, im eine weitere Ausbreitung der Flammen zu kontrollieren. Öllerer zufolge entstand „enormer Sachschaden“ am betroffenen Objekt. Die Brandursache wird nun ermittelt.
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