„Wohnungen sind konspirative Treffpunkte“

Wohnungen konspirative Treffpunkte

Der Insider gehe in einer Schlussfolgerung davon aus, dass Marsalek schließlich vom GRU angeworben wurde. Zur Frage, wie üblich es sei, Geheimdienstinfos in normalen Wohnungen wie etwa dem Gemeindebau „Heinz-Nittel-Hof“ in Wien-Floridsdorf weiterzugeben, meint Bachler: „Wohnungen sind zu verschiedensten Zwecken für nachrichtendienstliche Themen interessant. Einerseits als konspirativer Treffpunkt, das hatten wir im Kalten Krieg auch in Wien immer wieder. Wohnungen können aber auch als Depot dienen, wo ich etwas verstecke und lagere, bis ich es übergeben kann. Etwa Aktenkopien oder Datenaufzeichnungen, wie das ja auch im Fall Ott kolportiert wird. Oder es sind Wohnorte in gewissen Lagen, wenn sie zum Beispiel gegenüber interessanten Behörden liegen. Die werden dann von Geheimdiensten angemietet, um von dort Abhöraktionen zu organisieren.“